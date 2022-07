Un polițist cu peste 130.000 de fani a dezvăluit câți bani câștigă din Youtube: „Undeva nu se leagă lucrurile”

Polițistul bihorean Tavi Perțea a explicat, într-o filmare de pe contul său de Youtube, unde este urmărit de peste 130.000 de persoane, câți bani a câștigat din Youtube.

Polițistul-vlogger a arătat că și-a deschis contul de Youtube la începutul pandemiei, iar în primele opt luni din 2020 nu a câștigat niciun bani, începând să câștige bani de pe Youtube la începutul anului 2021.

Tavi Perțea a arătat că pe tot parcusul anului 2021 a câștigat din Youtube puțin peste 41.000 de lei, ceea ce înseamnă mai bine de jumătate din veniturile câștigate ca polițist într-un an de zile.

„Pentru a ajunge polițist am stat patru ani în liceul de Poliție, apoi am mai stat trei ani de zile în Academia de Poliție. Ulterior am fost polițist, de multe ori mi-a fost pusă viața în pericol și câștig maximum 6.000 de lei. Pe Youtube, singurul risc e să fiu jignit în comentarii, în rest nu am niciun risc. Ceva nu pușcă. Undeva nu se leagă lucrurile. Este prea mare venitul din Youtube sau este prea mic salariul de polițist?”, își întreabă Tavi Perțea fanii de pe Youtube.

Subcomisarul Octavian Perţea este fostul adjunct al Poliţiei Beiuş, acum ofiţer în cadrul Biroului Rutier din Oradea şi vlogger.

Perțea vorbeşte pe vlogul său despre munca de poliţist, oferindu-le șoferilor sfaturi despre cum să conducă fără să încalce legislația.