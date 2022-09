Surpriza unui polițist gelos care și-a spionat online soția cu o aplicație: ”Deci am rămas stupefiat! Din toate punctele de vedere!”

Un polițist din Vaslui a fost condamnat la trei ani și zece luni de închisoare în regim de detenție, printr-o sentință definitivă a Curții de Apel Iași, fiind găsit vinovat de luare de mită, dar și de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Polițistul a fost trimis la închisoare pentru că timp de mai bine de un an de zile și-a interceptat ilegal soția, folosind o aplicație care îi permitea să urmărească toate conversațiile pe care femeia le purta în mediul online, inclusiv să afle parolele conturilor de socializare și e-mail ale acesteia.

În baza informațiilor obținute în acest mod, inclusiv despre activitatea aparent ilegală a firmei unde lucra soția lui, polițistul a șantajat-o sperând că aceasta va continua relația cu el.

Polițistul Nicu Mocanu a decis să-și spioneze soția, la finalul anului 2018, convins fiind că femeia are o relație extraconjugală cu un coleg de la serviciu, motiv pentru care pleacă într-un team building fără el.

Gelos, bărbatul a folosit Keylogger, o aplicație care îi permitea să urmărească discuțiile pe care soția lui le purta inclusive pe Skype cu colegii săi de serviciu. Polițistul căuta dovada adulterului, însă a ajuns să intre în posesia datelor de firmă pe care soția lui le folosea în timpul ședințelor online. Toate aceste informații au fost descărcate pe un stick și folosite ulterior ca material de șantaj, în speranța că așa o va determina pe partenera sa de viață să nu-l părăsească.

„Când tasta ea, înregistra tastatura când tasta...(..) mă duceam bine-merci când ea dormea şi luam frumos parole şi tot şi tot şi tot”, avea să mărturisească polițistul Mocanu unui prieten cu care a avut o convorbire telefonică, fără să știe că telefonul său este interceptat.

Uimit de ceea ce descoperise, polițistul îi cere părerea unui prieten pe care îl întreabă ce îl sfătuiește să facă cu datele care pare că dovedeau o evaziune fiscală ”de milioane”, având în vedere că la mjloc se afla ”mama copilului meu”.

”(…) O luat tot şi o pus pe stick. Tot, tot, tot! Cu ... De la carduri, de la bani spălaţi de firmă... Tot, tot, tot tacâmul! Înţelegi? Şi e vorba de milioane de euro! Aici, în firma asta”.

Mocanu cunoștea legea, știa că ceea ce face este ilegal și s-a putea să aibă necazuri mari de genul celor avute de polițistul Cristian Cioacă, condamnat la închisoare și pentru că a accesat ilegal mailul soției sale, Elodia. Însă, îi explica amicului său că, în cazul în care descoperi o infracțiune ”nu mai apare” violarea intimității, polițistul făcând aici referire la legea privind violarea vieții private.

”Chestia e alta: că nu-i mai apare,, violarea intimităţii" atâta timp cât afli o informaţie despre o infracţiune. Înţelegi ideea? Eu vreau să îi fac să cerşească în două săptămâni. Cu toate că ei au bani, au o farmacie veterinară. Au pe dracul să-i pieptene. Eu pot să-i desfiinţez în două săptămâni”, îi transmite telefonic Mocanu amicului său.

Polițistul i-a transmis inclusiv soției sale că descoperise informațiile care incriminau farmacia veterinară unde lucra femeia și o amenința că va face totul public, în presă, dar va face reclamații și la diverse instituții de control, DIICOT, ANAF și ITM.

„Sfatul meu e sa îți dai demisia”

„Promit eu solemn nu va mai fi ocupată în foarte scurt timp”, „de mâine vreau să te distrug ca om. Să te desființez ca om”, „eu vreau să dau în vileag tot e faci tu (...)”, „când te văd și-n Iași, unde te văd, eu te bat până te omor”, „sfatul meu e să îți dai demisia”, „De maine”, „O să vă arăt că până la Crăciun o să cerșiti”, „Nu ai in înțeles că mă p*ș pe tine de mâine și pe ceilalți 140 de angajați”,,, Feriţi-vă că vine I.T.M.- ul pentru că uite-aşa! Faceţi asta! După Skype. Pac! Screen-shot pe desktop!”, sunt doar o parte dintre mesajele trimise de Mocanu soției sale.

Firma la care lucra soția sa a fost verificată de ANAF, motiv pentru care femeia s-a interesat dacă respectivul control a venit în urma datelor furnizate de el instituției, însă polițistul a negat vehement.

”Cine se mânjeşte pe degete, se mânjeşte!”

Deja problema lui era cu totul alta. Fusese denunțat că a luat șpagă 200 de lei de la reprezentantul unei societăți private unde fusese în control. Teama lui era să nu ajungă la închisoare, fiind un polițist cu antecedente penale, pus la dispoziția MAI, pentru alte fapte din trecutul său. Aflase că urma să fie supus unei noi anchete.

”Şi când am aflat lucrul ăsta, am rămas stupefiat, îţi dai seama. Adică na! S-a întins tortul. Cine se mânjeşte pe degete, se mânjeşte! Ai înţeles ideea! Că nu eşti blond! E! Când am auzit lucrul ăsta, mâine la opt jumate, mie o să îmi vină rău, mă duc la cabinet să-mi iau tensiunea …! Îmi iau liber mâine! Nu! Deci am rămas stupefiat! Din toate punctele de vedere! Deci ai cuvântul meu! Nu ştiu unde dracu' să mă mai bag! Nu ştiu unde să mă mai duc! Ai...Nu ştiu, frate! Deci efectiv nu mai ştiu! Efectiv nu mai ştiu! Să reacţionez. Dar norocul meu că încă sunt lucid şi prind în zbor informaţia”, își mărturisește temerile Mocanu prietenului său în timpul aceleași conversații telefonice în care recunoscuse că-și spionează ilegal soția.

Nicu Mocanu a fost condamnat inițial de Tribunalul Vaslui la 5 ani de închisoare în regim de detenție, însă Curtea de Apel Iași l-a achitat pentru faptele de șantaj, menținând doar pedepsele pentru infracțiunile informatice și cele de corupție.