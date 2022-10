Un fost agent de penitenciare care a fost prins în flagrant în timp ce introducea 100 de grame de cocaină în Penitenciarul Rahova contra sumei de 3.000 de euro plătită de un deținut a scăpat, pe fond, cu o pedeapsă cu suspendare.

Ionel Marius Lincă i-a convins pe judecători să nu-l bage la pușcărie, după ce a recunoscut fapta și a spus că „rămăsese restant la plata ratelor bancare”.

Ionel Marius Lincă a fost trimis în judecată pentru luare de mită după ce, în calitate de polițist de penitenciare a fost prins în flagrant, pe data de 25 mai 2022, în timp ce lua 3.000 de euro. Din interceptările efectuate de Direcția Generală Anticorupție rezultă că agentul se înțelesese cu un deținut- condamnat la 11 ani de închisoare pentru trafic de droguri – ca, în schimbul banilor, să introducă în Penitenciarul Rahova un pachețel cu 100 de grame de cocaină.

Pe data de 30 septembrie 2022 Ionel Marius Lincă a fost condamnat de Tribunalul București, pe fond, la o pedeapsă de 3 ani cu suspendare, după ce fostul agent a mers pe procedura simplificată.

„Condamnă pe inculpatul Lincă Ionel Marius la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infractiunii de luare de mită. (…) Aplică inculpatului Lincă Ionel Marius pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a ocupa funcția de agent de poliție (în exercițiul căreia a comis fapta) și a dreptului de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 3 (trei) ani.( …) Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Lincă Ionel Marius pe durata unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani (…)”, se arată în minuta deciziei Tribunalului București.

Polițistul, „lucrat” de un traficant și un ucigaș

Din motivarea instanței de fond, consultată de Ziare.com, rezultă că pușcăriașii „Efe” (inculpat judecat pentru omor) și „Miki” (traficant de droguri) l-au dat pe mâna Direcției Generale Anticorupție (DGA) pe Ionel Marius Lincă, cel mai probabil pentru a scăpa „ieftin” î propriile cauze penale.

De exemplu, „Efe” este afaceristul turc Efe Murat, care este judecat pentru omor pe rolul Tribunalului Ilfov. În 2020, Efe Murat l-a înjunghiat mortal pe Khashan Nabel Jumah, un importator de legume iordanian, care îi făcea concurență într-o piață din Voluntari. Pe scurt, cei doi s-au certat, iar Murat l-a înjunghiat pe Jumah cu un briceag în picior. Cum lama i-a atins artera femurală, Jumah a murit în drum spre spital.

Ajuns la Rahova, în perioada de arest preventiv, Efe Murat a stat în celulă cu un interlop zis „Miki”, de la care a auzit că agentul Ionel Marius Lincă le aduce deținuților diverse pachete „de afară” în schimbul unor sume de „minim 500 de euro, 2000, 5000”.

„De 4 luni lucrez la biblioteca penitenciarului și in timpul ăsta m-am cunoscut mai bine cu agentul (n.r. – Ionel Marius Lincă). Inițial agentul a încercat să mă intimideze ca să mă pună și mine la plată, adică să-i dau lunar o sumă de bani. M-a întrebat dacă nu vreau să aibă grijă ca lumea de mine, iar eu l-am întrebat la ce se referă. Atunci el mi-a zis că îmi poate face raport si mă aranjează să mă scoată de la muncă și să fiu nevoit să rămân in cameră sau să fiu mutat pe altă secție. Acolo in bibliotecă m-a și lovit în lateral, mai jos de coaste, cu pumnul ca glumă, ca să mă intimideze. M-am supărat pe el și am iesit pe coridor sa vorbim, ca să fim sub camerele de luat vederi și sa pot vorbi tare să ne audă cineva. Am vrut să-i arăt că sunt un deținut exemplar, iar el m-a lăsat în pace. (…) Colegul a vorbit cu agentul si i-ai spus că sunt un om sensibil și pot să „explodez” (să fac reclamație) și să mă lase în pace. Apoi agentul (n.r. – Ionel Marius Lincă) m-a lăsat în pace. Cred că în urmă cu 2-3 săptămâni, când eram la muncă la bibliotecă, (n.r. – Miki) stătea de vorbă cu agentul (n.r. – Ionel Marius Lincă) acolo și am auzit parțial ce vorbeau ei, fiind vorba despre ceva 100 de grame și 3000 de euro. (n.r. – Miki) nu se ferea de mine și mi-a povestit si el despre ce vorbiseră. Se știa oricum că agentul (n.r. – Ionel Marius Lincă) a mai adus lucruri in penitenciar mai multor persoane deținute”, a scris în denunț Efe Murat.

Traficant: „El ar fi vrut o sumă mai mare, cam 5.000 de euro, dar am negociat”

Agentul de penitenciar a fost denunțat și de „Miki”, un traficant de droguri care execută o pedeapsă grea la Rahova.

„Execut în prezent o pedeapsă de 11 ani închisoare pentru trafic internațional de droguri. În timp, l-am simțit că are nevoie de bani și nu stă bine din punct de vedere material, fiindcă îmi mai spunea că nu e mulțumit și nu-i ajung banii de la lună la lună și se împrumută de la taică-su care muncește în Anglia. Atunci i-am propus să îmi aducă aproximativ 100 de grame de cocaină în penitenciar, iar eu să-i dau în schimb, prin cineva din afară, pentru suma de 3.000 de euro. Inițial el ar fi vrut o sumă mai mare, cam 5.000 de euro, pentru că are niște datorii la bănci, dar am negociat cu el să rămână 3.000 de euro. Arăt că am discutat prima dată despre asta cam acum o lună, dar negocierea privind suma de bani pe care trebuia să i-o dau s-a purtat săptămâna trecută, atât înainte să fac denunțul, cât și după aceea, când a fost iarăși de serviciu el la penitenciar, nu rețin exact ziua, dar cred că în weekendul trecut. Abia după aceea, marți, 24.05.2022, am purtat cu (n.r. – Ionel Marius Lincă) și discuția care s-a înregistrat și în care eu i-am dat numărul de telefon al celui despre care i-am spus că-i omul meu din exterior”, a scris interlopul „Miki”.

Polițistul, despre cantitatea de droguri: „Îți bag un kil în p...a mea!”

Din interceptări rezultă că, de dragul banilor, Ionel Marius Lincă avea de gând să introducă în Penitenciarul Rahova chiar și un kilogram de cocaină.

Lincă: Ia fii atent. Gândește-te până mâine dacă nu mă rezolvi, am nenorocit-o cu banii. (…)

Miki: Păi atunci îmi bagi mai mult, îmi bagi 100...

Lincă: Da mă, nu ți-am zis...Ia uite, băi frate, asta era problema?!?

Miki: Păi nu că e mai...

Lincă: Nu ți-am spus, îti bag un kil în p...a mea!

Miki: Aaa, păi da’ nu un kil, dă-l dracu...

Agentul de penitenciar Ionel Marius Lincă a fost prins de anchetatori în flagrant, pe 25.05.2022, la București Mall, în Sectorul 3, unde se întâlnise cu un investigator sub acoperire, care se dădea drept „omul din exterior” al lui Miki.

Flagrantul: 3.000 de euro mită în parcarea unui mall din București

Investigator: Stai mă aicea. Că mori acolo. E cald rău la voi la Bucureşti. Suc, ceva?

Lincă: Nu, că o să trebuiască să plec.

Investigator: Păi nu stăm mult. Îţi dau banii …

Lincă: Stai că mergem în spate încolo ….

Investigator: Unde?

Lincă: În parcare.

Investigator: Păi eu am maşina aici.

Lincă: A! Ai în maşină …?

Investigator: N-am mai adus la mine … Nu stăteam cu ea pe terasă.

(…)

Investigator: Ia frate de aici! (…) E băiatu’ ok? (n.r. – se referă la Miki)

Lincă: Cât de cât. Vă ştiţi, nu?

Investigator: Ne ştim. Că m-a ajutat şi el pe mine. Că d-aia îl ajut şi io. Că altfel … Nu-mi venea să bat drumu’. (…) Ştii cum sunt astea. Complicate, amestecate, p..a mea … Voi să fiţi bine acolo, să n-avem probleme.

Lincă: Nu. E ok. E ok. Dar acuma o să … mergem la tine … dar vreau să vin eu cu maşina.

Investigator: E presată (n.r. – cocaina) şi e lipită bine. Dacă o tai, tu s-o bagi altfel ... să ai un castron … pă p..a mea. Nu ştiu.

Lincă: Hai că vorbim noi.

(…)

Investigator: Da, bă. Îţi dau banii … să-i numeri, ca să n-avem probleme cu banii … că asta vreau io …

Lincă: Nu e problemă. Lasă-i aşa.

Investigator: Mă, ăştia i-am luat de la mă-sa (n.r. – lui Miki)… Nu vreau să am discuţii că … de aia vreau să fiu io sigur, că le avem noi pe ale noastre şi după aia, p..a mea, două vorbe de căcat pentru nimic …

(…)

Investigator: Hai bagă-te așa lângă mine. Că io ... peste stradă, în partea ailaltă.

Lincă: Nu vrei să-i arunci așa cu totul?

Investigator: Hai mă, dă-i în p..a mea, că ăștia-s bani! Aia ți-o bag în portbagaj și ai plecat. Da? (n.r. – începe să numere banii) Două, trei, patru, cinci, șapte, șapte, opt, nouă, zece, unșpe, doișpe, treișpe, paișpe, cinșpe, șaișpe, șaptișpe, optișpe, nouășpe, douăzeci, douășiunu, douășdoi, douăștrei, douășpatru, douășcinci, douășapte, douășapte, douășopt, douășnouă, treizeci. I-ai văzut, da?

Lincă: Da. Pune tu aici.

Investigator: Vezi să nu-ți cadă, în p..a mea!

În acel moment, anchetatorii l-au prins pe Ionel Marius Lincă în flagrant, iar peste 5 zile DGA a emis următorul comunicat de presă:

„În 25 mai, ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul DGA - Serviciul Anchete, sub coordonarea procurorului de caz de pe lângă Tribunalul Bucureşti, l-au prins în flagrant pe agentul de poliţie penitenciară, după remiterea sumei de bani. Totodată, procurorul a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore, ulterior pe cea a arestului preventiv, instanţa de judecată dispunând faţă de inculpat măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de a fi menţinută măsura preventivă în cauză. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofiţerilor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, precum şi al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor”.