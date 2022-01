Polițiștii din Suedia, țara cu cel mai sigur trafic din Europa, învață din școală cum se conduce o mașină de serviciu. În România, elevii școlilor de Agenți se antrenează pe simulatoare de Formula 1.

În această țară este implementat un sistem de siguranță în trafic denumit ”Vision Zero” în care Ministerul Transporturilor și Poliția colaborează pentru ca pe drumurile lor să nu fie victime din accidentele rutiere. Printre cei care participă zi de zi la siguranța suedezilor este și un polițist de naționalitate română.

Răzvan Pârvu: ”Pregătirea noastră în trafic începe din Academie”

Răzvan Pârvu are 43 de ani și lucrează de 14 ani în poliția suedeză. El a povestit, într-un documentar realizat de Academia Titi Aur împreună cu autoritățile suedeze, cum se pregătesc polițiștii să circule cu autoutilitara pe drumurile publice.

Răzvan Pârvu, comandant la Poliția din Hesinborg Suedia

”M-am mutat în Suedia la vârsta de 12 ani. În 2008 am terminat Academia de Poliție și de atunci am la Poliția de Ordine, am lucrat ca investigator iar acum lucrez ca anchetator cu funcție de comandant la Poliție din Hesinborg Suedia.

Primul lucru care ni s-a spus când am început Academia de Poliție a fost că cea mai periculoasă misiune pe care o să o facem ca polițiști este să conducem mașina în trafic. Au fost mai mulți colegi care au decedat din cauza accidentelor decât din alte cauze din viața de zi cu zi ca polițist.

Pregătirea noastră în trafic începe din Academie, cu ore săptămânale care sunt pe toată perioada școlarizării. După ce am absolvit Academia mai sunt încă trei saptămâni de curs care trebuie absolvite pentru ca noi să putem folosi girofarul în misiuni. Până atunci nu avem voie să folosim aceste sisteme în situații reale”, a explicat Răzvan Pârvu.

Documentar "Sânge pe șosea"

Legile dure i-au învățat pe suedezi să fie disciplinați în trafic

Polițistul român a mai explicat de ce pe străzile din Suedia șoferii sunt civilizați.

”Vision Zero” sau ”Nollvisionen” cum este denumit în Suedia sistemul de siguranță în trafic a fost implementat din 1997. În program sunt implicate Ministerul Transporturilor și Poliția. ”Ministerul Transporturilor se ocupă cu siguranța drumurilor, de exemplu intersecții periculoase pe care le iau și le refac, camere de supraveghere și elemente de siguranță.

Poliția se implică prin controale în trafic pentru alcool și pentru droguri, controale de supraveghere a drumurilor și camere cu radar pentru micșorarea vitezei medii.

În Suedia, pentru legislația rutieră și pentru prevenirea accidentelor avem mai multe moduri de aplicare. Avem amezile, bineînțeles, apoi avem și legislație care ne ajută, avem colaborarea cu firmele de asigurări, pentru teribiliști. Dacă îi prindem că participă la curse ilegale, fotografiem mașinile, dăm informația mai departe la firmele de asigurări, care le măresc primele de asigurare și, bineînțeles, îi vor pune într-o postură foarte proastă.

Avem legislație care ne dă posibilitatea să confiscăm cheile persoanelor pe care le suspectăm că sunt subinfluența alcoolului sau a drogurilor. Putem să le confiscăm pe o perioadă de 24 de ore timp în care aceștia își revin la normalitate și pot veni să își recupereze bunul.

Au fost cazuri în care legea ne-a permis să confiscăm și mașinile teribiliștilor care făceau întreceri ilegale.

Avem un exemplu din Stockholm în care o mașină de peste 1000 de cai putere a fost confiscată și distrusă. Toate aceste lucruri ne ajută pe noi în munca noastră de zi cu zi pentru a îndeplini Vision Zero.

Distanța minimă între două autovehicule este de 3 secunde sau o regulă mai simplă, câți km la oră ai la mașina ta, atât să fie distanța față de mașina din față în metri. Persoanelor care nu respectă acest lucru putem să le aplicăm amenzi sau să le ridicăm permisul pentru că au condus agresiv și ridică riscul provocării unui accident rutier”, a explicat polițistul.

Ce se întâmplă în România. Polițiștii ies de pe băncile școlii neștiind ce semnale acustice să folosească la intervenții

În România, situația este puțin diferită. Polițiștii învață abia când ajung în serviciu cum se conduce autospeciala și ce semnale acustice să folosească la intervenție.

Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, a explicat pentru Ziare.com că până nu demult elevii școlilor de poliție vedeau practic Loganul de intervenție abia după absolvire.

”Școlile de agenți de poliție din România nu au structură în organigrama instituție care să se ocupe de tot ceea ce înseamnă pregătire defensivă sau conducere în sistem prioritar.

Mai mult, până în acest an, școlile de poliție nici măcar nu aveau autospeciale de poliție în parcul auto pentru ca elevii să se poată antrena pe acestea. Nu aveau acele Loganuri pe care polițiștii trebuiau să le conducă după ce ieșeau din școală. Practic, ei urmau să învețe de la colegi sau nu învățau deloc”, a explicat Andreica.

Sindicalistul a mai precizat că elevii din două școli de poliție fac antrenamente pe simulatoare de Formula 1.

”Știm că s-au achiziționat două simulatoare, unul pentru Școala de Subofițeri de la Câmpina și altul la școala din Cluj, de aproximativ 70.000 de euro bucata. Aceste simulatoare sunt foarte bune, simulează perfect conducerea unui autoturism însă au volan de Formula 1. Astfel, elevii vor fi pregătiți să conducă autospecialele de poliție (le spunem autospeciale pentru că au doar un colant lipit pe ele) pe structura unui monopost de Formula 1, cu volan specific, cu schimbare la clapete a vitezei, cu lucruri care nu au corespondent în realitate. Pe Loganurile de poliție este schimbător de viteză obișnuit”, a explicat sindicalistul.

Cosmin Andreica a mai precizat că a fost făcut un memoriu de către profesorii de la Școala Câmpina către IGPR prin care au solicitat să prevadă o structură distinctă pentru această catedră de pregătire însă de mai mult de cinci luni de zile nu s-a primit niciun răspuns. ”Practic s-a blocat proiectul”.

Liderul sindical a explicat și de ce sunt multe incidente în care polițiștii ajung să fie anchetați sau să plătească mașina poliției în cazul unor accidente făcute în timpul misiunilor.

”Sunt colegi care termină școala de poliție și, efectiv nu știu să folosească rampa. Sunt niște semnale acustice specifice pentru intersecții, pentru deplasările pe drumuri naționale, etc. Sunt cinci variante pe care ei ar trebui să le folosească în diferite situații. Astfel, polițiștii le învață din mers, le învață după ureche, nu le învață și atunci fiecare le aplică cum vrea. Noi le spunem colegilor ca atunci când merg la o intervenție să folosească și sistemul acustic pe lângă cel luminos.

Pentru că nu sunt exonerați de răspunderea contravențională atunci când sunt obligați să încalce regulile de circulație, dacă nu sunt ambele sisteme în funcțiune, chiar dacă au apel de la 112. Un polițist care conduce o autospecială de poliție poate să încalce regimul legal al vitezei doar dacă are sistemele acustic și luminos în funcțiune, în același timp. Sunt, din păcate, mulți colegi care nu fac acest lucru”, a mai punctat sindicalistul.

La începutul acestui an, un polițist din București a accidentat mortal o adolescentă pe o trecere de pietoni. Acesta s-ar fi aflat în misiune.