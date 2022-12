Mesajul dur al unui "mascat" integru, după 30 de ani în "sistemul ticălos": "Am învățat că trebuie să mă feresc de nenorociții îmbrăcați în ținută de polițist"

Unul dintre cei mai apreciați polițiști din Oltenia a scris un mesaj extrem de dur îndreptat împotriva sistemului în care lucrează de aproape 30 de ani.

Elvis Măceșanu, subofițer la "mascați", în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, este un polițist respectat în cadrul IPJ Dolj, acolo unde lucrează datorită curajului probat atât în misiuni, cât și în activitatea de birou.

Măceșanu este liderul Sindicatului Polițiștilor din Dolj și povestește cum a avut de suferit constant datorită integrității probate.

Redăm scrisoarea deschisă postată pe pagina de Facebook a sindicatului în data de 13 decembrie:

"Exilat în Poliția Română!

Nemernicia unui sistem aflat în putrefacție!

Dragi polițiști din Poliția Română, vă scrie un polițist care a terminat Școala pentru pregătirea subofițerilor de poliție,, Nicolae Golescu” în anul 1994, și de atunci am lucrat doar în operativ, între anii 1995-2001 la Poliția Municipiului Craiova, la ordine publică, au fost șapte ani în care am lucrat numai noaptea în cartierele Fața Luncii, Brazda lui Novac, Centru, Valea Roșie sau oriunde a fost nevoie de mine, iar din anul 2001 mi-am desfășurat activitatea la Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

Numele meu este Măceșanu Elvis Daniel, subofițer cu voia lui Dumnezeu și în aproape 30 de ani lucrați în operativ nu am avut abateri disciplinare, am fost recompensat pentru activitatea desfășurată cu prime, atunci când încă se mai dădeau și am o plasă de diplome de excelență, de merit, medalii și cupe câștigate la competițiile sportive organizate de MAI.

Încă din primele zile în această instituție am fost un exilat în Poliția Română pentru că nu am acceptat nedreptatea, minciuna, fățărnicia, nu am acceptat să fur munca altora, să intru sub birourile șefilor, să mă vând pe un liber sau pe un salariu pentru lucrări de excepție, pe un bilet la mare, pentru un loc călduț unde se freacă cafeaua, nu am acceptat să mă fac că nu văd cum piloșii obțin tot ce vor fără muncă etc., în câteva cuvinte nu am acceptat mizeria dintr-un sistem jegos condus de niște forme de viață de o incompetență crasă.

În acești ani petrecuți pe străzile orașului mi-am riscat viața și sănătatea, am fost în pericol de moarte de câteva ori, nu am avut sâmbete, duminici sau sărbători legale, am lucrat la minus 25 de grade sau la plus 40 și am fost ultragiat.

Încă din primele zile pe străzile orașului Craiova, în cele mai periculoase cartiere, am aflat cu surprindere că nu de infractorii periculoși, criminali, tâlhari, violatori, hoți, proxeneți, schimbători de valută, contrabandiști etc. trebuie să mă feresc! Am învățat, prin lecții de viață dureroase pentru mine, că trebuie să mă feresc de nenorociții îmbrăcați în ținută de polițist, care din păcate pentru mine sunt ofițeri de poliție cu funcții de conducere!

Am intrat în acest sistem pentru a-i ajuta pe cei care nu se pot ajuta singuri și nu am renunțat niciodată la crezul meu indiferent cât de rău m-au lovit șefii din această instituție aflată în moarte clinică. Cu fiecare zi care a trecut în acest sistem ticălos ura șefilor a crescut pentru că eu nu am dorit niciodată să fiu ca ei! Să stau în genunchi, să pup în cur un șef ca să fiu și eu un șef mai mic, să îmi dau în primire colegii, să mint, să înșel, să fiu un nenorocit, o nimicură, să nu îmi respect cuvântul dat, să fiu nemernic, să fiu un nimic îmbrăcat în haina statului!

De fiecare dată când am îmbrăcat această ținută de serviciu am respectat-o, așa cum am respectat toți oamenii care m-au respectat, nu a contat că au fost miniștri de interne, directori de bănci, senatori sau cerșetori! Am învățat că respectul se obține, nu se impune, iar cinstea se câștigă într-o viață și se pierde într-o secundă. Oamenii care mă cunosc știu că aceste rânduri nu sunt doar vorbe!

În anul 2007, împreună cu prietenul și colegul meu Ciciu Ioan Nicușor, ajutați de alți 15 polițiști, să mă ierte că nu le scriu numele, dar poate este mai bine așa, am înființat o grupă sindicală la nivelul județului Dolj pentru a ne putea lupta cu un sistem condus de niște sefi nenorociți! De atunci, și până azi, principiile pentru care le-am avut nu s-au schimbat! Nu am intrat în lupta sindicală pentru bani, faimă, avantaje de orice natură sau alte motive! Nici în ziua de azi, niciun polițist ales în funcții ale Sindicatului Polițiștilor Dolj nu este plătit, toți, dar absolut toți, au desfășurat activități sindicale din convingere și pentru că au crezut că uniți suntem puternici!

Pentru că am avut curajul să ridicăm vocea și să ne apărăm colegii împotriva abuzurilor șefilor nenorociți, în anul 2007 am fost cercetați prealabil timp de un an de zile și mutați abuziv din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Ciciu Ioan Nicușor la Poliția Orașului Băilești, iar eu la Secția 3 Poliție Craiova.

În acel an, colegii noștri de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale s-au transformat în delatori și au scris după dictare tot ce le-au spus șefii de la vremea respectivă.

Am considerat că nu trebuie să fim ca ei, pentru că Dumnezeu are grijă de toți, și nu le-am făcut plângeri penale pentru prostiile pe care le-au scris cu mânuța lor în delațiunile mincinoase. Dacă nu credeți eu pot să le public pe toate pentru că le am!

În anul 2007, în urma contestațiilor admise de Tribunalul Dolj, M.A.I. a recunoscut că polițistul beneficiază de stabilitate pe funcția publică iar șefii nu mai pot muta polițiștii așa cum doresc ei, așa cum procedau stăpânii cu sclavii pe plantația de bumbac

După doi ani în care ne-am judecat cu instituția care ar fi trebuit să ne apere, Curtea de Apel Brașov, prin hotărâre rămasă definitivă, a admis că împotriva mea și a prietenului meu s-au comis mai multe abuzuri.

În anii care au urmat nu am avut nici măcar o zi de liniște, dar am fost mulțumit că am schimbat în bine destinele multor polițiști care aveau probleme. Unii încă recunosc, alții, foarte mulți, au uitat. Dar eu nu am făcut binele pentru ei, am făcut bine pentru sufletul meu! Am învățat în acești ani că binele se face în tăcere și că nu trebuie să am așteptări de la oamenii pe care i-am ajutat.

Am învățat că nu trebuie să îți abandonezi prietenii ci trebuie să îi ajuți atunci când le este greu. Sunt mulți cei care pot confirma că nu le-am întors spatele atunci când au avut nevoie, indiferent ce am pierdut!

Am invățat toate aceste lucruri tocmai de la oamenii care au făcut sau încă mai fac parte din viața mea, oameni care m-au dezamagit prin minciună, prin falsitate, printr-o falsă prietenie, oameni care m-au învatat că tocmai de ei trebuie sa ma "apăr" oarecum.

Le mulțumesc, paradoxal, tocmai acestor neoameni fiindcă datorită lor am învățat să nu fiu ca ei și să aștept totul de la Dumnezeu!

Le mulțumesc și celor care mi-au fost alături necondiționat, prietenilor care atunci când i-am sunat, indiferent de oră, au răspuns. Nu sunt foarte multi, dar sunt suficienți cât să mai cred în oameni. Îi mulțumesc lui Pretorian Cosmin pentru tot ce a făcut!

În anul de grație 2022 mă gândeam că după anii de stres și neliniște lucrurile care s-au întâmplat în anul 2007 nu se vor mai repeta. Dar m-am înșelat.

Spiritul șefului de inspectorat din anul 2007 a început să bântuie iar pe holurile I.P.J. Dolj!

După aceleași metode securiste, i-au transformat în scriitori pe unii din actualii mei colegi de serviciu, niște "luptători" desăvârșiți, iar împuternicitul I.P.J. Dolj, comisarul șef Dumitrescu Laurențiu Bănuț, a dispus cercetarea mea prealabilă, m-a cercetat un an de zile, m-a retrogradat în funcție, funcție pe care am câștigat-o prin concurs, și m-a mutat la Secția 5 Poliție Craiova!

Am fost cercetat prealabil:

- pentru că nu am semnat niște tabele pentru ore suplimentare întocmite de alt polițist din cadrul SAS;

- pentru că nu am consemnat în fals într-un registru de predare primire a serviciului că am sigilat camera de armament, registru întocmit pe genunchi de șeful de serviciu și care nu este conform cu registrele ridicate de la Serviciul Logistică, deși eu nu aveam funcție de ofițer de serviciu. Președintele consiliului de disciplină a constatat că acea cameră de armament nu avea dispozitivele necesare pentru a putea fi sigilată dar nu a contat absolut deloc;

- cu 10 minute înainte de terminarea programului, desfășuram activități de curățenie a sediului, în conformitate cu programul aprobat de șeful serviciului, îmbrăcat în trening;

- pentru că nu am semnat fișele de interviu completate de cel numit la comanda grupei chiar de șeful serviciului în luna decembrie, lună în care eu am fost în concediu de odihnă;

- pentru că am refuzat să stau la aceeași masă cu șeful serviciului în ziua când acesta m-a trimis la psiholog pentru comportament dezadaptativ;

- pentru că am refuzat să vin de acasă din timpul liber;

- pentru că nu mi-am înregistrat agenda;

- pentru că nu m-am prezentat la serviciu deși la data respectivă eram în concediul de odihnă;

- pentru că am avut tupeul să mă îmbolnăvesc. Aici trebuie să detaliez. Mi-au sunat doctorul de familie acasă pentru a face verificări, acesta confirmând cele scrise de mine. Doctorul a fost așa de speriat că a fost sunat de ofițerul desemnat cu cercetarea prealabilă și mi-a spus că în viața lui nu i s-a întâmplat așa ceva.

Mi-au reținut primele cinci presupuse abateri disciplinare deși sunt martori care confirmă cele scrise de mine, dar în goana lor după senzațional nu a contat.

Ca un făcut, ofițerul desemnat cu cercetarea prealabilă s-a pensionat cu un Oscar adăugat la salariu! Câte coincidențe!

Atenție! Sancțiunea care mi-a fost aplicată pentru aceste "abateri grave" este penultima sancțiune ca gravitate, ultima fiind destituirea din poliție.

Deși testarea psihologică este susținută în mod normal de fiecare polițist o dată la 3 ani, în anul 2022 am fost testat de psihologul unități de 5 ori, în lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie și octombrie. Cu toate presiunile care au fost, psihologul unității a fost corect și nu mi-a ridicat pistolul pentru că nu a avut motive, așa cum se aștepta împuternicitul la comanda I.P.J. Dolj, comisar șef Dumitrescu Laurențiu Bănuț!

De ce s-au întâmplat aceste lucruri?

Pentru că am sesizat că în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale există hoți din moment ce din curtea de pe Câmpia Islaz au dispărut patru porți metalice, care cântăreau 3-4 tone, același model ca cele de la garajul I.P.J. Dolj, iar instituția mi-a răspuns că nu sunt pe inventar.

Pentru că am sesizat că autospecialele de intervenție ale S.A.S. Dolj au fost folosite în interes personal.

Pentru că am sesizat că nu poți să faci facultatea la zi și să te pontezi la serviciu etc.

Pentru că am făcut doar ceea ce face orice om normal, corect, orice lider sindical, am sesizat nereguli ale sistemului.

Actualul împuternicit și gașca lui cred că o să îmi închidă gura! O să constate cu surprindere că sunt eronate calculele pe care și le-au făcut!

Dragi cetățeni ai României, ne acuzați că vrem să ne pensionăm la 45 de ani. Am 49 de ani, sunt la apogeul carierei mele și aș putea să educ mulți tineri polițiști după chipul și asemănarea mea! Dar cei asemeni mie nu sunt polițiștii doriți de șefi, adică cei care nu tac!

De ce nu tac? Pentru că am muncit și după 30 de ani de serviciu am reușit să îmi iau un Opel Astra cu 3000 de euro!

Acești polițiști cinstiti, care nu doresc funcții, vile, bani, faimă sau grade de chestor nu sunt acceptați de un sistem corupt! Polițiștii cinstiți, care trăiesc din salariu, vor muri săraci! Din păcate pentru cetățenii cinstiți, acest sistem nu este condus de polițiști care au un Opel Astra!

Poate îl întreabă cineva pe actualul împuternicit cum își plătește ratele la împrumuturile din declarația de avere!

Dulăii care apărau ograda, sunt morți sau se vor pensiona. Și nu pentru că și-au dorit ei! Pentru că acest sistem nenorocit este menținut de niște oameni care încalcă legea în fiecare zi a vieții lor.

Polițiștii sunt pe cale de dispariție precum Capra Neagră și neocrotiți de lege! Salariile de mizerie, legislația făurită pentru infractori și șefii incompetenți și corupți au făcut această meserie neatractivă pentru tineri!

Mai am câte ceva de rezolvat, o să mai stau puțin în acest sistem infect!

Dar atunci când voi pleca, voi trage o flegmă și voi uita pentru totdeauna că am fost polițist!

Astăzi este ziua mea, mi-aș fi dorit astăzi să primesc în dar speranța că lucrurile se vor schimba. Nu mai sper!", a scris polițistul Elvis Măceșanu pe Facebook.