Un bărbat a înjunghiat duminică seara, 8 mai, un poliţist israelian în apropierea Oraşului vechi din Ierusalim, după care a fost împuşcat şi rănit de forţele israeliene, au declarat poliţia şi medici israelieni, relatează AFP.

Un bărbat a fost ”neutralizat” de forţele israeliene după ce a înjunghiat un ofiţer israelian, a declarat poliţia într-un comunicat.

Death penalty for terrorists. It's them or us! pic.twitter.com/KkdWJgKbrd— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) May 8, 2022