Cum a căzut un polițist corupt în plasa unei investigatoare sub acoperire aflate la volan: ”Io am fost prost, am pus botu’”

Polițist de la rutieră, prins când lua mită de la un investigator sub acoperire

Mihai Amacsinoae, agent de poliție rutieră în cadrul IPJ Alba, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare și interzicerea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, fiind găsit vinovat pentru luare de mită.

Sentința a fost dată joi, 14 iulie, de Tribunalul Alba și nu este definitivă. Polițistul a fost prins primind șpagă de la o șoferiță investigator sub acoperire.

Agentul Amacsinoae a fost inițial denunțat de un șofer profesionist căruia polițistul îi ceruse suma de 400 de lei pentru a nu-i suspenda permisul de conducere, după ce l-a prins în trafic cu defecțiuni serioase la mașină.

În urma denunțului, ofițerii DGA i-au înscenat un moment banal, des întâlnit pe drumurile din România, și i-au trimis în cale polițistului suspectat de corupție, o șoferiță care avea de jucat rolul unei femei tinere care încalcă des regulile de circulație. Polițistul a picat fără să-și dea seama în plasa ofițerilor DGA. A oprit șoferița care conducea cu viteză peste limita legală, fără centură în timp ce vorbea la telefon.

Pentru a scăpa de sancțiune, femeia a început să poarte cu polițistul un dialog bine ticluit, sugerând că poate fi generoasă dacă agentul închide ochii și nu o amendează.

INVESTIGATOR: Vai! Numai să nu-mi trimiteți ceva acasă, că mă omoară iubitul. Că am fost la o întâlnire și...vai, deci toată...stați puțin să dau cu spatele că văd că vrea să intre cineva.

Polițist: Nu vrea să intre aici.

INVESTIGATOR: Nu?

Nu.

INVESTIGATOR: Haideți, că mă pot revanșa. Vă rog să mă înțelegeți!

Poftim?

INVESTIGATOR: Mă pot revanșa. Vă rog să mă înțelegeți!

Cum vă revanșați? Vă ascult.

INVESTIGATOR: Nu știu. Spuneți dumneavoastră, numai să mă lăsați să plec. Vai! Ce...

Sau vă trimit acasă, cum ați zis dumneavoastră? Cred că-i mai bine așa, nu?

INVESTIGATOR: Nuu! Vă rog! Vă rog! Vă rog, că după aia mă strânge de gât. Vă rog, nu! Deci nu pot să cred... m-ați zăpăcit cu totul.

Eu sau dumneavoastră?

INVESTIGATOR: Eu sunt zăpăcită.

Păi dumneavoastră sunteți.

INVESTIGATOR: Știu. Hai, spuneți cum să facem!

Cum facem?

INVESTIGATOR: Spuneți dumneavoastră!

Păi ziceți dumneavoastră!

INVESTIGATOR: Ne putem înțelege cumva?

Mergeți și lăsați în peco.

INVESTIGATOR: în peco ăla care...

Aici, în peco ăsta, pe dreapta. Imediat e un peco pe dreapta.

INVESTIGATOR: şi ce să-i spun?

Vine cineva după ei.

INVESTIGATOR: Vine cineva. Bine!

Cât îi dai? Ca să stiu.

INVESTIGATOR: Poftim?

Cât lăsați? Ca să stiu.

INVESTIGATOR: Două sute. E ok?

INVESTIGATOR: Vă mulțumesc frumos! Bine! Mulțumesc frumos!

Uitați-vă la trafic. Lăsați vorbitul la telefon cu iubiții.

INVESTIGATOR: M-am zăpăcit cu iubiții. Da. Așa suntem noi, femeile.

C-asta-i ca și aia: știi, viața ta era aseară la cafea cu viața altuia. Ceva de genul e asta. INVESTIGATOR: Da! Așa este. îmi cer mii de scuze și vă mulțumesc din suflet.

Cu dragă inimă!

INVESTIGATOR: Bine!

Și acum gata, calmați-vă!

Este o parte din dialogul interceptat de DGA în timpul discuției dintre șoferița investigator sub acoperire și agentul de la rutieră.

Păi te dă afară, nu-i nimica! Să nu te mai bage și la... pârnaie!

Cu dovada de netăgăduit, DGA a început urmărirea penală pe numele polițistului. Când agentul a aflat că este cercetat pentru corupție și-a sunat imediat tatăl să-i spună ce pățise, fără să știe că are în continuare telefonul interceptat. Discuția purtată de polițist cu tatăl său este relevantă, tânărul agent recunoscând că ”a pus botul”.

Polițist: În baza acelui denunț, ăștia, fii atent, în iunie, acuma în iunie.

TATĂ: Da!

Polițist: În 12 iunie, io am oprit pe una!

TATĂ: Și?

Polițist: Vorbea la telefon și n-avea centura! Știi?

TATĂ: Da!

Polițist: No și..., aia, i-am atras atenția să le poarte și ăsta, i-am zis că nu-i dau amendă! Știi?

TATĂ: Da!

Polițist: No și că ea, să se revanșeze, să se revanșeze față de mine și am zis că nu-i nevoie!

TATĂ: Da!

Polițist: No și o zis, haideți că merg aicea, în PECO, dacă vreți și las aicea în PECO, ceva!

TATĂ: Da!

Polițist: Și am zis, treaba dumneavoastră! Știi? No!? Și io m-am dus după aia, să văd dacă o lăsat ceva în PECO! Știi? No, și lăsase în PECO două milioane!

TATĂ: Așa!

Polițist: Da mi-am băgat motorină!

TATĂ: Așa!

Polițist: No și în bază la ăia!

TATĂ: Păi are martori mă, aia, acuma!

Polițist: Ea, asta era de-aia mă, sub acoperire, cică!

TATĂ: Aia era sub acoperire?

Polițist: Ie!

TATĂ: Pfui de capu meu, bă te face ca la nufaru, acuma, mă!

Polițist: Păi, asta ie, să-mi b*g p**a, dacă nu! Am pus botu, am pus botu!

TATĂ: băi! Pfuai de capu meu!!! După ce că te dă afară te mai și închid ăștia, mă! Tu îți dai seama ce, tu îți dai seama ce-i acolo....

Polițist: Așteptăm, să vedem!

TATĂ: Ai vorbit cu ...? I-ai spus?

Polițist: Ie, i-am zis

TATĂ: Și ce-o zis?

Polițist: ...i-am zis lu șefu, i-am zis!

TATĂ: Și ce-o zis?

Polițist: No, ce să zică? Asta ie! Ce să zică? Să stau cu fruntea sus, să nu mă stresez! Mi-o zis te-o făcut și gata! Am pus botu, am pus botu!

TATĂ: Te dă afară ăștia, tată! Păi te dă afară, nu-i nimica! Să nu te mai bage și la... pârnaie! Că-i luare de mită, asta!

Dialogul dintre tată și fiul polițist a fost reținut ca probă în instanță, având în vedere că din această discuție tânărul recunoaște că a luat mită.

Agentul din Alba, condamnat acum la patru ani de închisoare, are posibilitatea să atace sentința la Curtea de Apel.