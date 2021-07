Presedintele PNL Bucuresti, replica acida pentru Citu: Cu declaratii gen ''PNL ia toate sectoarele maine'' nu convingem pe nimeni. Ne mai facem si de ras

Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca declaratiile "teribiliste" conform carora "PNL ia toate sectoarele maine" nu conving pe nimeni, punctand ca o competitie cu USR-PLUS fundamentata pe orgolii ar conduce la o noua victorie a PSD in Capitala.

"Sunt foarte realista. PNL Bucuresti are un potential extraordinar, are oameni foarte bine pregatiti, dar are in continuare si multa treaba de facut - in interior si pentru bucuresteni. In toate sectoarele. Asta pentru ca nu prea s-a facut treaba serioasa prea multi ani, s-au preferat intelegerile, cultivarea dependentei de un anumit grup influent in locul competitiei deschise, cu argumente.

Fac un bine organizatiei fiind corecta. Castigarea alegerilor nu este un scop in sine, conteaza enorm sa fii pregatit sa faci fata dupa alegeri. Da, sunt foarte exigenta si, in acelasi timp, nu sunt complexata: stiu unde suntem buni (chiar mai buni, mai aplicati decat USR-PLUS) si unde mai trebuie sa muncim. Avem toate atuurile sa aliniem candidati redutabili, dar pentru asta trebuie sa fim si seriosi si capabili de intelegerea contextului in care activam. Cu declaratii teribiliste gen 'PNL ia toate sectoarele maine', nu convingem pe nimeni. Ba ne mai facem si de ras. Este specific celor care nu au fost in strada sa stea de vorba cu bucurestenii sa faca astfel de declaratii triumfaliste, nerealiste", a scris, vineri, Violeta Alexandru, pe Facebook.

Ea arata ca, in actualul context politic bucurestean, o competitie intre PNL si USR-PLUS fundamentata pe orgolii ar conduce la o noua victorie a PSD.

"Ar fi o tragedie. Sa nu uitam: PSD a falimentat Capitala, ne-a lasat datorii care ne costa enorm astazi. Doar coalitia unita a putut scoate PSD de la butoane in Capitala. Am avut dreptate. Cu orgolii, anul trecut Bucurestiul ramanea cu PSD si in Primaria Capitalei si peste tot. Am uitat cum a fost? Eu, nu. Dupa batalie multi viteji se arata", a mai spus presedintele PNL Bucuresti.

Ea afirma ca dupa alegerile interne PNL Bucuresti trebuie sa continue sa creasca si sa sprijine lideri care sa fie recunoscuti in comunitate.

"Am inceput aceasta constructie. Nu cred in proiectele tip one-man-show. Nu intamplator investesc cat pot de mult in toti colegii mei liberali din primariile din Bucuresti. Scopul lor trebuie sa fie acela de a fi ei cei mai buni. Daca rezultatele lor se vad si sunt apreciate de bucuresteni, nicio alta formatiune partenera nu va risca sa se comporte orgolios ca sa ajungem din nou in ghearele PSD. Daca o face, sacrifica Bucurestiul si va fi penalizata crunt. Sa nu fim teribilisti nici unii, nici altii.

Am fi pe spatele bucurestenilor. In acelasi timp, sunt un partener corect (cateodata incomod) cu USR-Plus Bucuresti si le reamintesc partenerilor nostri ca doar impreuna putem face treaba, asa cum bucurestenii ne-au spus ca asteapta de la noi. Avem multe lucruri in comun, dar adevarul este ca suntem si diferiti si ca trebuie lucrat mult la intelegerea efectelor cultivarii neincrederii intre noi. Stiu sa gestionez diferentele, fara aroganta. Guvernarea de coalitie (care nu este usoara, dar adevarul este ca, in general, doar cei slabi se plang - ceea ce nu e cazul nostru) atat in plan central, cat si local, nu se tine cu aroganta. Am inteles acest lucru din toate situatiile deloc usoare in care mi-a fost dat sa fiu in viata", spune Violeta Alexandru.

Premierul Florin Citu, care va candida la congresul din toamna pentru functia de presedinte al PNL, le-a transmis joi "un mesaj ferm" colegilor liberali din Bucuresti sa voteze intelept cand aleg liderii de la sectoarele Capitalei.

Mesajul a fost transmis liberalilor de la Sectorul 1 de prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan.

"Va citesc mesajul lui Florin Citu: "Mesaj ferm pentru colegii mei, membrii PNL in Bucuresti: cu mine presedinte al partidului vom sustine doar membrii PNL la primariile de sector. Votati intelept cand alegeti presedintii PNL de sectoare. Mult succes si va astept alaturi de echipa castigatoare. Impreuna construim Romania liberala"", a spus Bogdan la conferinta de alegeri interne de la Organizatia PNL Sector 1, in urma careia Sebastian Burduja a fost ales lider al acestei organizatii.