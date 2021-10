Vilă cu trei niveluri în centrul Iașiului, proiectată pe terenul fiului de 4 ani al primarului Mihai Chirica

Vila va fi ridicată pe un teren de aproximativ 1.000 mp care figurează pe numele fiului primarului, în vârstă de 4 ani. Primăria Iași a eliberat câteva certificate de urbanism, iar proiectul a făcut obiectul unor discuţii şi în cadrul Comisiei zonale a monumentelor istorice.

Fiul lui Mihai Chirica este reprezentat de mama primarului. Edilul şef al Iaşului a admis ieri, indirect, că este implicat în proiect, dar a refuzat să comenteze în detaliu.

Reacţia primarului vine după ce publicaţia 7Iasi.ro a scris ieri că vila familiei Chirica ar urma să fie una de mari dimensiuni, cu trei niveluri (demisol, parter şi etaj) şi cu indicatori generoşi din punct de vedere urbanistic.

„Îmi dai voie să nu intru în disputele cu acel jurnalist? Nu are sens. Dacă el ştie cât cheltui, iar eu nu am nici proiectul, e bine”, a comentat scurt primarul. Terenul din str. Manolache Drăghici, aproape de restaurantul "Bolta Rece", are o suprafaţă de 836 mp şi a fost dobândit de fiul primarului în august 2018. Achiziţia a ajuns la 250.000 euro.

„Construire locuinţă individuală şi anexe”, este obiectul proiectului urbanistic propus pentru terenul din centrul Iaşului. După ce va primi avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice, proiectul va intra în circuitul de autorizare de la nivelul municipalităţii ieşene.

În vara anului 2019, primarul a susţinut că terenul din Sărărie a fost achiziţionat cu bani de la botezul fiului său şi de pe urma vânzării unui teren deţinut de mama sa în aleea Mihai Sadoveanu.

În cea mai recentă declaraţie de avere a primarului, datată iunie 2021, primarul a declarat proprietăţi precum: trei terenuri (1.400 mp în Bârnova, 4.200 mp în Neagra Şarului şi cel din Sărărie pe numele fiului) şi două apartamente (unul pe numele său, iar celălalt al soţiei). În cazul unei alte vile, de pe aleea Tudor Neculai, bunul a fost donat fiicelor din a doua căsătorie, relatează Ziarul de Iași.