Vasile Dîncu: „Nu vom susține un guvern minoritar PNL. În acest moment domnul Cîţu spune că PSD este duşmanul poporului”

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a declarat duminică, 5 septembrie, că în niciun caz PSD nu va susţine un guvern minoritar şi, mai mult, îi pare rău că a ajutat la instalarea guvernului Orban, în timpul pandemiei de coronavirus. Dîncu a adăugat că atunci când există trei moţiuni sunt slabe şansele să treacă vreuna, mai ales că cei de la USR PLUS în continuare negociază cu PNL şi nu sunt decişi să plece de la guvernare.

”Nu e chiar aşa de simplu. Mi-am adus aminte de sintagma unui coleg, ne luam popcorn şi ne rîdem. Nu e aşa simplu. Vă spun de ce e aşa complicat în opoziţie. În opoziţie nu poţi să răspunzi la toate întrebări şi trebuie să ştii ce ţi se transmite. Trebuie să fii atent în opoziţie care sunt situaţiile cu sâmbure, care au potential de a prelua puterea. Dacă ne uităm electoral, imaginea partidelor de la putere se deteriorează. Noi trebuie şi sper să fim inteligenţi, să nu ne folosească cei de la putere ca un ciocan de dat în capul altora”, a declarat Vasile Dîncu, duminică la Digi24.

Social-democratul a precizat că PSD nu va susţine un guvern minoritar al PNL.

”Acum suntem absolut imposibil de a ne afla în această situaţie - guvernare cu PNL- l-am auzit pe domnul Cîţu că... nici noi nu vom negocia cu liberalii deloc. Până în 2024, dacă nu vom avea alegeri anticipate până atunci. Şi nici nu vom susţine un guvern minoritar PNL”, a mai spus Dîncu.

Întrebat de ce nu le convine celor de la PSD să susţină un guvern minoritar în schimbul trecerii prin parlament a unor legi ale PSD, Dîncu a explicat că social-democraţii trebuie să fie consecvenţi cu electoratul.

”Trebuie să fim consecvenţi cu propriul electorat. Apoi este chestiunea emotională. În acest moment domnul Cîţu spune că PSD este duşmanul poporului român. Nu poţi să faci astfel de târguri (...) Îmi pare rău că am participat în pandemie şi am pus guvernul Orban, am ajutat şi noi la asta şi după aceea ma văzut că noi am devenit duşmanul în discururile preşedintelui şi a celorlalţi. Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită în politică”, a explicat Vasile Dîncu.

El a vorbit şi despre moţiunile de cenzură împotriva Guvernului şi este de părere că nu au şanse să fie adoptate.

”Cred că atunci când există trei moţiuni e foarte greu să treacă vreuna. În primul rând, dacă ne uităm la scena politică USR PLUS negociază în continuare cu PNL, nu sunt hotărâţi să plece de la guvernare cum nu sunt hotărâţi să semneze o moţiune a PSD. Dacă ar semna ar recunoaşte dezastrul guvernării. (...) Nu e normal să cadă guvernul Cîţu pentru că a schimbat un ministru, dar e normal să cadă pentru dezastrul provocat”, a concluzionat Dîncu.