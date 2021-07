Marian Vanghelie, obligat de instanta sa-i plateasca lui Ponta despagubiri de 80.000 euro. Ce vrea Ponta sa faca cu banii

Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au dispus ca fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie sa-i plateasca lui Victor Ponta despagubiri de 80.000 de euro, pentru o declaratie pe care fostul edil a facut-o la o emisiune TV.

Este vorba de un proces civil, in care Victor Ponta l-a dat in judecata pe fostul primar, dupa ce acesta din urma a declarat intr-o emisiune TV ca, pe vremea cand lucra la Guvern, Victor Ponta ar fi luat bani de la afaceristi.

"Admite cererea. Obliga paratul sa achite reclamantului suma de 80.000 euro cu titlu de despagubiri civile pentru prejudiciul moral produs. Obliga paratul sa publice pe cheltuiala sa intr-un ziar de larg tiraj national hotararea pronuntata. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucuresti-Sectia a V-a civila", se arata in decizia tribunalului.

Intr-un mesaj postat pe Facebook, Ponta anunta ca va dona banii unor asociatii si fundatii care se ocupa de copiii abandonati.

"Ma bucur ca in Romania inca se poate face dreptate - si ca sunt judecatori care, aplicand legea, nu se tem sa ii puna la punct pe cei care cred ca tupeul, banii si agresivitatea rezolva totul in tara noastra! Anunt oficial ca voi executa aceasta sentinta prin toate mijloacele legale si ca voi dona toti banii astfel obtinuti, 80.000 de euro, de la Marian Vanghelie, catre asociatiile si fundatiile care se ocupa de copiii abandonati! Va fi prima data cand banii lui Vanghelie vor ajunge la cineva care chiar are nevoie si merita!", spune Ponta.