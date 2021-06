Tensiuni mari in coalitie inainte de motiunea de cenzura. Orban tine parlamentarii PNL in tarc, in timp ce alesii USR PLUS voteaza

Cu o zi inainte de votul motiunii de cenzura, partidele din coalitia de guvernare inca nu s-au pus de acord.

Dan Barna a anuntat luni, 28 iunie, ca parlamentarii USR PLUS vor fi prezenti in sala si vor vota impotriva motiunii de cenzura a PSD impotriva Guvernului Citu. In schimb, Ludovic Orban sustine ca decizia in coalitie e ca parlamentarii PNL, USR PLuS si UDMR sa nu voteze deloc pentru a nu exista suspiciuni de tradare.

Ads

"Parlamentarii USR PLUS vor participa la votul motiunii de cenzura. Vom vota impotriva motiunii de cenzura. Nu e niciun de echivoc aici. Vom fi prezenti, vom participa fara niciun fel de problema", a declarat Dan Barna, la finalul sedintei de luni a Biroului National al partidului.

Camera Deputatilor si Senatul dezbate si voteaza, in plenul reunit de marti, 29 iunie, incepand cu ora 14.00, motiunea de cenzura a PSD la adresa Guvernului.

Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat ca parlamentarii din coalitie vor fi prezenti la motiunea de cenzura, dar nu vor vota, precizand ca are "totala convingere" ca asa vor sta lucrurile.

"La nivelul coalitiei si in partid am luat decizia, la motiunea de cenzura, sa fim prezenti si sa nu votam, astfel incat sa aratam lipsa de majoritate si gratuitatea acestui demers politicianist al PSD", a afirmat Ludovic Orban, martea trecuta la Parlament, dupa o sedinta a Biroului Executiv al PNL.

Premierul Florin Citu a precizat ca nu se asteapta ca vreun parlametar al coalitiei sa voteze motiunea de cenzura, cu atat mai putin dintre colegii sai de partid. "In momentul in care votezi cu PSD sau cu AUR nu mai esti membru PNL", a adaugat Citu.