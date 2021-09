USR PLUS este în discuții cu AUR pentru moțiunea de cenzură: ”Avem împreună 122 de semnături”

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, a declarat joi, 2 septembrie, că a discutat deja cu reprezentanții AUR pentru a strânge semnăturile necesare moțiunii de cenzură împotriva premierului Cîțu.

USR PLUS are doar 80 de semnături, pe când, cu AUR, ar avea 122, deci depunerea moțiunii ar fi posibilă.

Ionuț Moșteanu a adăugat că ”ar vrea să nu se ajungă aici”, dar că asta depinde de ”maturitatea politică a lui Florin Cîțu”.

”Așa cum în parlament l-am pus, tot în parlament îl vom da jos. Am discutat cu toate partidele politice despre o posibilă moțiune de cenzură. USR PLUS are 80 de parlamentari. Am discutat cei de la AUR pentru a vedea dacă avem o variantă de a strânge semnăturile. Împreună cu AUR avem 122 de semnături, deci putem depune o moțiune de cenzură. Rămâne să discutăm despre text. Aș vrea să nu ajungem aici, dar asta depinde de maturitatea politică a lui Florin Cîțu”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Mai mult, a infirmat zvonurile potrivit cărora ar urma un schimb de ministere între PNL și USR-PLUS.

”Nu se pune problema să facem schimb de ministere. Avem o structură a guvernului, a coaliției, niște portofolii ministeriale și așa va rămâne”, a spus purtătorul de cuvânt al USR PLUS.

Ionuț Moșteanu a reconfirmat că premierul a pierdut susținerea partidului și că trebuie să plece. În plus, membrii USR PLUS cer PNL o nouă propunere de premier.

”Pozitia USR PLUS e foarte clară și fermă. Premierul Cîțu a pierdut susținerea USR PLUS pentru a conduce în continuare acest guvern de coaliție. În momentul actual guvernul Cîțu functionează fără o susținere majoritară parlamentară.

Mâine ne vom întâlni în ședinta coaliției, în care premierul Cîțu trebuie să înțeleagă că și-a dovedit limitele și cerem PNL să facă o nouă propunere de premier. Vrem să continuăm această coaliție în această structură ministerială”, a mai spus Ionuț Moșteanu.