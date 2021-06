Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca USR PLUS doreste ca Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) sa fie desfiintata in aceasta sesiune parlamentara sau intr-o sesiune extraordinara din luna iulie.

"Avem in momentul de fata si raportul MCV - si am vazut ca e un raport care arata bine, cat timp reusim sa indeplinim aceste cerinte, printre care si desfiintarea SIIJ -, avem si decizia din 18 mai a CJUE si asteptam la inceputul lunii iulie si decizia Comisiei de la Venetia pe acest subiect. Este foarte clar si este dorinta pe care o avem ca fie in aceasta sesiune, pana la finalul ei, fie intr-o sesiune extraordinara, in luna iulie, sa se termine povestea SIIJ, sa eliminam aceasta excrescenta dureroasa de pe sistemul de justitie care a adus atatea deservicii si a afectat atat de semnificativ perceptia sistemului de justitie din Romania", a aratat el intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Parlamentului, la finalul sedintei Biroului National al formatiunii.

Barna a mentionat ca va aborda acest aspect in sedinta coalitiei, care urmeaza sa aiba loc in cursul zilei.

"Este un subiect pe care il voi discuta si in aceasta seara la coalitie, cel legat de calendarul asumat pentru a avea si in Senat votul privind desfiintarea SIIJ", a spus Barna.