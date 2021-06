Cererea de urmarire penala a lui Victor Grigorescu, trimisa de presedinte Ministerului Justitiei

Presedintele Klaus Iohannis a trimis miercuri, 23 iunie, ministrului Justitiei Stelian Ion cererea de urmarire penala a lui Victor Vlad Grigorescu, in calitate de fost ministru al Energiei in perioada noiembrie 2015 - ianuarie 2017, pentru fapte care fac obiectul unui dosar penal al PICCJ, sub aspectul savarsirii de catre acesta a infractiunii de fals in declaratii in forma continuata, informeaza Administratia Prezidentiala.

Grigorescu este acuzat de fals in declaratii in forma continuata.

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 23 iunie 2021, ministrului justitiei, domnul Stelian-Cristian Ion, cererea de urmarire penala a domnului Victor Vlad Grigorescu, in calitate de fost ministru al energiei in perioada noiembrie 2015 - ianuarie 2017, pentru faptele ce fac obiectul Dosarului penal nr. 261/P/2018 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica, sub aspectul savarsirii de catre acesta a infractiunii de fals in declaratii in forma continuata, prevazuta de art. 28 din Legea nr. 176/2010, raportat la art. 326 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, urmand a se proceda conform legii, avand in vedere solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in temeiul dispozitiilor art. 109 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare si Decizia Curtii Constitutionale nr. 270/2008. Totodata, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost instiintat cu privire la formularea acestei cereri", arata un comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale.

Victor Grigorescu a fost in centrul unei controverse inca de la inceputul mandatului sau din cauza unor venituri de aproape 800.000 de lei pentru un site inchiriat unei companii offshore. E vorba despre site-ul monitoreu.com, despre care Grigorescu a spus ca ar fi o platforma online dedicata politicilor europene, care la acel moment nu era functional. Averea sa a fost verificata de Agentia Nationala pentru Integritate. In ciuda controverselor, el a fost mentinut in functia de ministru al Energiei.