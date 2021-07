Secretar de stat, eliberat din functie la 24 de ore de la numire. Motivul revocarii

Premierul Florin Citu a numit si eliberat din functie un secretar de stat in Ministerul Sanatatii in mai putin de 24 de ore.

Oficialii au explicat ca nu a fost respectata procedura si ca mai intai ar fi trebuit publicata in Monitorul Oficial Hotararea de reorganizare a Ministerului Sanatatii care justifica infiintarea postului.

Aceasta desi Ministerul Sanatatii are in prezent patru secretari de stat, iar organigrama publicata pe site-ul ministerului, in baza unei Hotarari de Guvern din 2010, include deja 5 posturi de secretar de stat. Cosmin Baciu, cel care a fost secretar de stat mai putin de 24 de ore, a fost validat de conducerea liberala inca din februarie pentru acest post.

Joi, in Monitorul Oficial, a fost publicata decizia privind numirea lui Cosmin-Constantin Baciu in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii. Vineri, in Monitorul Oficial, a fost publicata, insa, decizia pentru eliberarea lui Cosmin-Constantin Baciu din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii.

Reprezentantii Executivului au explicat ca secretarul de stat a fost eliberat din functie pentru ca la numire nu a fost respectata procedura.

"Trebuie sa fie publicata in Monitorul oficial HG-ul de reorganizare pentru Ministerul Sanatatii, care atesta ca este nevoie de inca un post de secretar de stat", au explicat reprezentantii Guvernului.

Cosmin-Constantin Baciu a fost sustinut de PNL Bacau pentru acest post, In 13 februarie, presedintele PNL, Ludovic Orban anunta, dupa sedinta Biroului Politic National, ca au fost validate 72 de propuneri pentru functiile de secretari de stat, presedinti, vicepresedinti de agentii, printre acestia regasindu-se si Cosmin Baciu, propus pentru postul de secretar de stat la Sanatate. Filiala si-a ales recent conducerea si si-a exprimat sustinerea pentru candidatura lui Ludovic Orban la Congresul PNL.

In urma cu peste doua saptamani, Marian Murgulet a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii la o zi de la numirea in functie, potrivit deciziei publicate miercuri in Monitorul Oficial. Surse din PNL afirmau atunci ca numirea sa nu a avut acordul BEx si nici nu a fost supus unei verificari prealabile.