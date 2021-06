Marcel Vela, seful PNL Caras-Severin, il sustine pe Ludovic Orban pentru functia de presedinte al partidului

Presedintele PNL Caras-Severin, Marcel Vela, a declarat, sambata, ca organizatia pe care o conduce a decis sa il sustina pe Ludovic Orban pentru functia de presedinte al PNL la congresul din luna septembrie, deoarece a avut curajul si priceperea sa salveze vieti "in cel mai dramatic an al Romaniei de dupa Al Doilea Razboi Mondial".

"Am avut o sedina a organizatiei judetene, a Colegiului director, in care am stabilit data alegerilor in filiala,, norma de reprezentare pentru fiecare organizatie si calendarul de alegeri in fiecare organizatie in cele 77 de UAT-uri din judetul Caras-Severin, din Banatul de munte. In acelasi timp, in cadrul sedintei, ne-am exprimat inca o data sustinerea pentru domnul presedinte Ludovic Orban ca si candidat la Congresul din septembrie si eu ca presedinte sunt alaturi de domnia sa, in echipa sa si filiala si-a manifestat, asa cum stiti, ca si in viitor, la competitia din luna septembrie, sa fim alaturi de domnia sa. Argumentele sunt foarte multe. Pot spune doar ca a dovedit ca premier, in cel mai dramatic an al Romaniei de dupa Al Doilea Razboi Mondial ca a avut curajul si priceperea sa salveze vieti. O spun in cunostinta de cauza si nu doresc sa intru in argumente, in probe, in motive", a declarat Marcel Vela, sambata, in cadrul unei conferinte de presa.

Vela a adaugat ca, facand parte din echipa guvernamentala a lui Ludovic Orban, ca ministru de Interne, este normal sa ramana alaturi de acesta.

"Sunteti cu totii la curent cu orice eveniment, orice actiune a Guvernului Romaniei care a dovedit, un guvern liberal condus de presedintele Ludovic Orban si competenta, si curaj, si patriotism. Facad parte din aceatsa echipa condusa de premierul Ludovic Orban mi se pare normal sa raman alaturi de domnia sa si sa luptam alaturi pentru o lume mai buna, o Romanie dezvoltata si o perspectava mai dezvoltata pentru toti compatriotii nostri", a declarat Marcel Vela.

Alegerile interne in filiala Caras-Severin au fost stabilite pentru data de 17 iulie 2021.