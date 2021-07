Jocul UDMR privind Secția Specială. Anunță că va vota forma aprobată de comisia juridică a Senatului, acolo unde are votul decisiv

Comisia Juridică a Senatului, care va da raportul final pe desfiinţarea Secţiei Speciale pentru magistraţi, are în componenţă 13 membri. PNL şi USR PLUS au 6 senatori, în timp ce PSD şi AUR numără tot 6. Reprezentatul UDMR înclină decisiv balanţa. Formaţiunea maghiară nu acceptă ca dosarele de corupţie ale magistraţilor să fie cercetate de DNA, aşa cum a propus ministrul Justiţiei, Stelian Ion.

Liderii UDMR le-au transmis partenerilor de guvernare că vor vota legea pentru desfiinţarea Secţiei Speciale în forma agreată în Comisia Juridică a Senatului, potrivit unor surse politice.

De altfel, senatorul Cseke Attila a declarat duminică, 18 iulie, că UDMR nu se opune desfiinţării Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) şi consideră că discuţiile contradictorii dintre formaţiunile politice din coaliţie pe tema viitorului acestei structuri ar trebui să aibă loc în coaliţie, nu în afara acesteia. Acesta a susținut, că dacă amendamentul UDMR pică în Comisia Juridică atunci parlamentarii maghiari vor vota desființarea SIIJ fără acest amendament.

Pe baza unei recomandări a Comisiei de la Veneţia, USR PLUS a propus un amendament ca dosarele de corupţie ale magistraţilor, anchetate în prezent de Secţia Specială, să se întoarcă la DNA.

„Acest amendament depus de colegi se dezbate în Comisia Juridică, de acolo iese un raport. Noi vom susţine desfiinţarea SIIJ-ului, fără niciun fel de discuţie. Dacă se iese cu un raport în care acest amendament (al USR PLUS - n.r.) se regăseşte, vom susţine în acea formă, dacă nu se regăseşte acest amendament, vom susţine forma care iese din comisia de specialitate. Vreau să fie clar: susţinem desfiinţarea SIIJ-ului”, a declarat, în emisiunea Insider politic, ministrul Dezvoltării Cseke Attila.

Însă miza legii nu e desfiinţarea Secţiei Speciale pentru magistraţi - pe acest subiect toate partidele din coaliţie s-au pus de acord. Cheia e ce se întâmplă cu dosarele care în prezent sunt cercetate de Secţia Specială.

Pe acest subiect, opiniile sunt diametral opuse. USR PLUS susţine că dosarele de corupţie în care sunt implicaţi magistraţi trebuie să ajungă la DNA, în timp ce UDMR susţine că Parchetul General ar trebui să cerceteze activitatea procurorilor şi a judecătorilor. PNL, oficial, susţine varianta USR PLUS, însă, în realitate, e de partea UDMR, susţin sursele citate.

Prin urmare, dacă USR PLUS va insista în Comisia Juridică ca dosarele magistraţilor să ajungă la DNA, UDMR ameninţă că va vota alături de PSD şi AUR respingerea amendamentului. De asemenea, UDMR are votul decisiv şi în plenul Senatului, camera decizională pe subiectul Secţiei Speciale.

Din acest motiv, USR PLUS a abandonat ideea unei sesiuni extraordinare în care să fie votată desfiinţarea SIIJ. Săptămâna aceasta va avea loc o nouă rundă de negocieri în coaliţia de guvernare pe tema Justiţiei.

Ministrul Justiției, în conflict cu UDMR pe tema SIIJ

Stelian Ion, ministrul Justitiei, a declarat marti, 13 iulie, ca este putin probabil sa fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) de catre Comisia Europeana daca Sectia Speciala nu este desfiintata si dosarele nu merg la DNA. In plus, el a spus ca fara ridicarea MCV Romania nu va intra in Schengen. "Si ma intreb cine are interesul dintre vecinii nostri sa nu intram in Schengen", a spus Stelian Ion.

Ministrul Justitiei s-a intrebat intr-o disputa televizata cu liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, pe tema desfiintarii Sectiei speciale, cine are interesul dintre tarile vecine ca Romania sa nu intre in spatiul Schengen.

"Noi nu suntem singuri. Suntem parteneri intr-o Uniune Europeana, in care am intrat de bunavoie, acceptand anumite reguli. In aceasta Uniune Europeana trebuie sa respectam tratatele, legislatia. Iata, vom primi bani europeni. Daca nu respectam statul de drept, daca nu respectam si mergem pe drumul pe care l-au apucat, din pacate, Ungaria, Polonia, unde sunt probleme reale cu privire la respectarea statului de drept, si s-au tras semnale de alarma foarte clar in acest sens, si ne desprindem cumva de partenerii nostri din UE, o sa avem o mare problema.

Este posibil sa nu mai atragem fonduri europene, este posibil sa nu se ridice MCV daca nu ne respectam promisiunile pe care nu altcineva si le-a asumat, noi ni le-am asumat prin vot in Parlament in programul de guvernare. Daca nu se ridica MCV, este posibil sa nu intram in Schengen. Ma intreb cine are interesul dintre partenerii nostri sau dintre vecinii nostri sa nu intram in Schengen.

Noi trebuie sa stim foarte clar care sunt consecintele faptelor noastre si sa ne respectam promisiunile pe care nu ni le-am asumat fortati de cineva, ni le-am asumat de bunavoie: desfiintarea Sectiei speciale, refacerea competentei DNA", a spus Stelian Ion, in cadrul unei emisiuni la TVR.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis joi, 15 iulie, în legătură cu desființarea Secției Speciale pentru Investigarea Magistraților, că argumentele ministrului Justiției, Stelian Ion, nu au substanță.

Hunor a mai spus că Ion „a luat-o pe arătură”, potrivit RFI.

În coaliția de guvernare este un întreg scandal pe acest subiect.

UDMR vrea ca atribuțiile SIIJ să treacă la Parchetul General, iar Stelian Ion se opune și vrea ca dosarele să meargă la parchetele specializate.

”Eu am văzut o oarecare rigiditate sau chiar o inflexibilitate uriașă că ori faceți așa cum spunem noi ori sunteți dușmanii Justiției. Văd că unii când nu mai au argumente, atunci o iau pe arătură foarte repede.

Vom discuta în continuare și încercăm să găsim o soluție. Eu am mai avut o propunere, un compromis, despre acest lucru nu a vorbit nimeni în aceste zile, dar deocamdată nu am un răspuns la această propunere din partea colegilor. Eu luni, la discuțiile din coaliție, am spus în felul următor: dacă trece amendamentul nostru, vom vota în plen desființarea SIIJ și atribuțiile trec la Procuratura Generală și hai să lăsăm așa un an de zile, să vedem cum funcționează și când vom dezbate, când vom aproba legile justiției se pot face nuanțele și dacă sunt necesare, schimbările dorite. Dacă funcționează la Parchetul General, atunci sigur, putem merge mai departe. Dacă nu trece amendamentul nostru, atunci vom vota varianta Guvernului”, a declarat Kelemen Hunor, președintele UDMR.

