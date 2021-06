Cum i-au fortat UDMR-istii mana lui Orban ca sa obtina postul de Avocat al Poporului

Liderul PNL Ludovic Orban ar fi vrut ca noul Avocat al Poporului sa fie Flavius Baias, fost decan al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii din Bucuresti si fost secretar de stat in Ministerul Justitiei in perioada in care ministru a fost Valeriu Stoica.

Functia de Avocat al Poporului ar fi trebuit sa revina PNL, sustin surse din coalitie. Insa UDMR s-a opus timp de 6 luni ca Renate Weber sa fie schimbata. Cum au cedat maghiarii? Au primit institutia de la PNL.

De ce a cedat Ludovic Orban? Mai multi lideri din teritoriu i-au reprosat presedintelui PNL ca partidul a promis in campanie ca o va schimba imediat pe Renate Weber, pe care liberalii au acuzat-o ca face jocurile PSD. Astfel, Orban n-a vrut sa atraga noi critici interne in perspectiva Congresului PNL din toamna si a facut cadou functia de Avocat al Poporului catre UDMR, numai sa scape de Renate Weber.

UDMR il va propune pe Fabian Gyula ca Avocat al Poporului, sustin surse politice. Gyula e profesor de drept la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj si unul dintre apropiatii presedintelui UDMR Kelemen Hunor.