Raluca Turcan, care este președinte PNL Sibiu și se află în echipa lui Florin Cîțu în perspectiva Congresului PNL din 25 septembrie, a declarat marți 31 august, că opțiunea pe care o are pentru președinția partidului nu este una împotriva lui Ludovic Orban, ci este un vot pentru Florin Cîțu și pentru moțiunea acestuia.

Turcan a spus că Ludovic Orban a încercat să intervină personal în alegerile din organizația locală de la Sibiu, unde l-a susținut pe contracadidatul ei.

La începutul lunii august, Raluca Turcan, care candida pentru al treilea mandat de lider al PNL Sibiu, l-a acuzat pe preşedintele PNL, Ludovic Orban, de „jocuri de culise” la aceste alegeri interne locale. Ea a spus atunci că este în competiție cu șeful PNL, și nu cu Constantin Şovăială, contracandidatul ei la alegerile interne.

„Niciodată nu am luat această competiție personal și chiar și la Sibiu, când din nefericire, dl. Orban s-a implicat personal în alegerile din oragnizație, am urmărit ca organizația să nu aibă de suferit și reputația pe care și-a câștigat-o PNL Sibiu în comunitatea sibiană să nu fie amputată. Acolo am constatat că dl. Orban a intervenit personal, însă în materie de opțiune pentru președinția partidului, eu nu am o opțiune împotriva lui Ludovic Orban, ci am un vot pentru Florin Cîțu, care din punctul meu de vedere, cu moțiunea pe care a propus-o și cu echipa pe care o are în jur, va putea să garanteze modernizarea României”, a declarat Raluca Turcan marți seara, la Digi24.

„Multă lume în decursul timpului m-a întrebat cum am putut să colaborez cu Ludovic Orban după jignirile pe care mi le-a adus în trecut. Am făcut-o pentru că am considerat că PNL merită acest efort şi l-am iertat (...). Acum se încearcă jocuri de culise la Sibiu (...), domnule preşedinte Ludovic Orban, pentru că m-aţi întrebat şi m-aţi provocat să vă spun de ce nu vă susţin”, afirma Raluca Turcan, conform Agerpres, la alegerile de la organizația PNL Sibiu.

În replică, Ludovic Orban, a declarat presei că acuzele Ralucăi Turcan sunt „pure invenţii”. El a mai a spus că nu ştie de ce fosta sa „mână dreaptă” din guvern, Raluca Turcan, nu îl susţine la şefia partidului, aşa că a decis să nu o mai susţină nici el pentru conducerea organizaţiei judeţene a formaţiunii.