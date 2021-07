Scandal imobiliar in Mogosoaia. Consilierii USRPLUS acuza ca un teren de 1.100 ha, aproape jumatate din teritoriul comunei, va fi destinata constructiei de blocuri

Consilierii locali USR PLUS din Mogosoaia vor sa blocheze in instanta trei hotarari ale Consiliului Local din comuna ilfoveana care ar urma sa deschida un perimetru de peste 1.100 de hectare pentru dezvoltari imobiliare.

Acestia spun ca deciziile pun in pericol patrimoniul natural si cultural al comunei si au impact asupra calitatii vietii locuitorilor comunei.

"Prin cele trei hotarari de Consiliului Local, Primaria Mogosoaia obliga proprietarii de terenuri din perimetrul denumit Sectorul 0 sa cedeze gratuit catre Comuna Mogosoaia 39% din suprafata si sa accepte relocarea terenului ramas intr-o noua pozitie, decisa de Primarie, altfel le va fi expropriat tot terenul pe care il detin.

Consilierii locali USR PLUS Mogosoaia considera ca este de datoria lor, ca reprezentati alesi ai cetatenilor, sa faca demersurile legale necesare pentru a suspenda efectele acestor hotarari luate intr-o sedinta de indata, rezervata de regula pentru situatii de urgenta majora.



Proiectele au fost aprobate in Consiliul Local Mogosoaia cu votul a 9 consilieri (8 PNL si 1 PMP) din totalul de 15. USR PLUS contesta acest vot deoarece cel putin 4 din cei 15 se aflau in conflict de interese, detinand terenuri in zona respectiva - fara votul acestora proiectele nu ar fi fost aprobate. Dezvoltarea Sectorului 0 ar urma sa creasca valoarea terenurilor de 10 ori, de la 2 euro in prezent, pana la 20 euro, conform calculelor facute chiar de Primarul PNL Paul Precup", se arata intr-un comunicat de presa transmis de doi consilieri USR PLUS.

Conform acestora, deciziile CL impun ca, pana la data de 2 septembrie 2021 sa cedeze 39% din suprafata terenurilor pe care le detin si sa accepte repozitionarea proprietatii.

"Consilierii USR PLUS Mogosoaia considera ca majoritatea locuitorilor comunei Mogosoaia nu au fost suficient informati si consultati despre planurile Primariei, desi aceasta "reorganizare teritoriala" are implicatii majore asupra tuturor locuitorilor comunei, deschizand practic calea unor dezvoltari imobiliare fara precedent.

Impactul unui astfel de proiect asupra traficului rutier in zona prin cresterea populatiei de la 10 000 la peste 100 000, asupra patrimoniului de exceptie si asupra locuitorilor actuali ai comunei este urias, de aceea cetatenii trebuie corect informati. Consideram ca era necesara consultarea cetatenilor comunei si apoi un concurs national sau chiar international de urbanism sub egida OAR, avand in vedere valoarea patrimoniului protejat de la Mogosoaia si dimensiunea zonei vizate.

In schimb, s-a decis ca acest proiect sa fie votat exact la inceputul vacantei judecatoresti, de consilieri locali in conflict de interese, care detin terenuri in zona vizata si chiar sa nu fie permis accesul subprefectului de Ilfov la sedinta, Dumitru Vaduva, pe motiv ca nu are resedinta in Mogosoaia si ca nu are un mandat special de la prefect in acest sens. Este interesant ca pe lista proprietarilor de terenuri din zona vizata de aceste hotarari recente se afla si apropiati a Primarului Paul Precup (inclusiv fiul lui minor) si rude ale unor lideri marcanti PNL, angajati cu functii importante in Primaria Mogosoaia", se mai arata in comunicat.