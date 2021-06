"Tunul" din Parcul Verdi. Teren cumparat de Primaria Capitalei de la "baietii destepti" cu 50 de milioane de euro, inchiriat la pret de nimic: "In 154 de ani recuperam investitia"

Primarul Sectorului 2 Radu Mihaiu, dezvaluie, pe pagina sa de Facebook, cum a ajuns Parcul din Floreasca, cumparat de Primaria Capitalei, in timpul administratiei Firea, cu 50 de milioane de euro (1.080 de euro pe metru patrat), sa fie concesionat la un pret de 3 lei pe metru patrat pe luna.

"Cum suntem in plin proces de reamenajare parcuri, aveam in plan pregatirea unui proiect si pentru Parcul Verdi. Am cerut un certificat de urbanism sa vedem de la ce plecam si SURPRIZA - e grevat de sarcini.

Parcul din Floreasca, cel cu terenurile retrocedate si recuperate la sume ametitoare de la niste "baieti destepti", tot nu e al orasului pe deplin", a scris Radu Mihaiu, pe Facebook.

Potrivit edilului, pentru cele 4,6 hectare de teren administratia Firea a platit 50 de milioane de euro. "Tot nu a fost suficient. Am vorbit cu viceprimarul Horia Tomescu si am in mana un contract semnat in 2019 - la scurt timp dupa decizia Consiliului General de a plati tunul de 50 de milioane de euro.

Un Contract de Asociere in Participatie prin care Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB) da in exploatare pentru 25 ani un teren cu o suprafata totala de 2750 mp firmei SC UCR GLOBAL SRL, cu scopul construirii unui teren de sport si a unei cladiri cu vestiare, lobby bar, receptie, terasa.

25 de ani de exploatare a unei parti considerabile din parc pentru un castig al statului roman de 7.197 lei/luna. Adica, 3 lei/mp/luna. Bucurestenii au platit la suprapret 1080 euro (!!!)/mp, iar firma de smecheri intoarce niste firimituri de aproximativ 7 euro/AN. La un calcul simplu reiese ca in 154 de ani recuperam investitia", a mai aratat primarul Sectorului 2.

Potrivit edilului, contractul de asociere in participatiune "a fost obtinut cu greu de la PMB fiindca anul trecut arhiva ALPAB a ars (!!!)".

"Cer Primariei Generale sa denunte aceasta asociatie in participatie. Daca nu stie cum, ii pot oferi ajutor juridic. Tunul din parcul Verdi este o sfidare fatisa si o bataie de joc pentru toti bucurestenii. Spatiul verde e al oamenilor, nu al smecherilor", a mai scris primarul Radu Mihaiu, pe Facebook.

Principalii beneficiari ai tranzactiei prin care Primaria Capitalei a platit 50 de milioane de euro pentru Parcul Verdi sunt milionarul Dragos Savulescu, fost actionar la clubul de fotbal Dinamo Bucuresti, Speranta Budeanu, mama milionarului Radu Budeanu si afaceristul iranian Manochehr Saadati- Sohi.

RISE Project a dezvaluit cum autoritatile s-au grabit sa plateasca un pret dublu, fara sa conteste sau sa incerce sa negocieze, fata de cel legal.

Conform celor de Rise Project drepturile de revendicare in zona parcului Verdi au fost cumparate de catre Dragos Savulescu, fost actionar al clubului Dinamo, condamnat definitiv si urmarit international dupa ce a primit cinci ani si sase luni de inchisoare in "dosarul retrocedarilor ilegale de plaje" din Constanta si Mamaia, cu un prejudiciu: 112 milioane de euro.

Dupa publicarea articolului, PMB a transmis un punct de vedere in care respinge toate informatiile prezentate de RISE Project.