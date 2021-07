Cum se impart taberele liberale dupa primele alegeri din filialele PNL. Citu, avans mare in fata lui Orban SURSE

Dupa primele zile ale alegerilor din filialele PNL, balanta puterii dintre cele doua tabere care candideaza in septembrie pentru sefia partidului a capatat contur.

Alegerile pentru sefia filialelor PNL din tara au inceput pe 1 iulie, si se vor incheia pe 10 august. Rezultatul acestora este important deoarece filialele vor da semnalul pentru rezultatul luptei dintre Florin Citu si Ludovic Orban de la congresul PNL din septembrie. La acesta din urma vor participa 5.000 de delegati liberali din toata tara, apartinand filialelor PNL din toata tara.

Dupa primele calcule, Florin Citu ar avea un avans in fata lui Ludovic Orban in ce priveste numarul delegatilor din filiale. Concret, din organizatiile care au fost castigate de lideri ce si-au anuntat sustinerea pentru actualul premier, Florin Citu ar avea 432 de voturi. De cealalta parte, in tabara Orban ar exista 137 de delegati, in timp ce 260 sunt in continuare indecisi.

Situatia pe filiale:

PNL Sector 1 - 56 delegati alesi - Indecisi

PNL Sector 5 - 49 delegati alesi - Tabara Orban

PNL Sector 6 - 65 delegati alesi - Indecisi

PNL Iasi - 134 delegati alesi- Tabara Citu

PNL Vaslui - 80 delegati alesi - Tabara Citu

PNL Suceava - 127 delegati alesi- Tabara Citu

PNL Botosani - 80 delegati alesi- Indecisi

PNL Neamt - 91 delegati alesi - Tabara Citu

PNL Buzau - 59 delegati alesi - Indecisi

PNL Galati - 88 delegati alesi - Tabara Orban

Cu toate astea, la congresul care va avea loc pe 15 septembrie vor participa 5.000 de delegati. Astfel, o imagine de ansamblu in batalia Citu-Orban va aparea la inceputul lunii august, atunci cand se incheie alegerile din filiale. Tot atunci taberele indecise vor alege pe cine sa sustina la sefia partidului, in functie de cine capata mai multa tractiune.

Conform unor surse Ziare.Com, PNL Sector 1 inclina sa sara in tabara Citu, in timp ce la Sectorul 6, Ciprian Ciucu are o relatie proasta cu presedintele PNL Bucuresti Violeta Alexandru. Aceasta si-a exprimat anterior sustinerea pentru Ludovic Orban.