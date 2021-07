Surse: USR a spulberat PLUS la alegerile interne

Vechiul USR va avea majoritate in 29 de organizatii judetene dupa alegerile interne care au consfintit fuziunea cu PLUS, sustin surse politice pentru ziare.com.

La Sibiu si Mures, chiar daca filialele au fost castigate de membri PLUS, tot USR are majoritate in Biroul Judetean. Singurele bastioane PLUS sunt organizatiile Bucuresti si Diaspora.

Vechiul USR va avea majoritate in: Alba, Arad, Arges, Bihor, Botosani, Braila, Brasov, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Neamt, Olt, Satu-Mare, Tulcea, Valcea, Vaslui, Timis, Suceava, Teleorman, Sibiu si Mures.

Ads