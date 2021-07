Rareș Bogdan, despre strategia echipei lui Florin Cîțu în campania internă a PNL: ”Noi nu am apelat la firme de consultanţă”

Informații despre strategia de comunicare a echipei premierului Florin Cîţu în campania pentru șefia PNL au fost facute publice, Rareş Bogdan, unul dintre susţinătorii lui Cîţu, afirmând că echipa premierului nu lucrează cu firme de consultanţă, dar primeşte propuneri care „nu trebuie luate toate în seamă”.



Eurodeputatul Rareş Bogdan, primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, dar şi mai mulţi miniştri, între care Raluca Turcan, Lucian Bode, Virgil Popescu sau Sorin Cîmpeanu ar fi, printre principalii comunicatori în favoarea lui Florin Cîţu în campania pentru preşedinţia PNL.

„Liderii din echipa premierului trebuie să iasă mai mult la tv, pentru a comunica, inclusiv miniştrii PNL care îl susţin pe premier. Mers in studio, intrat prin Skype sau prin telefon. Şi aici sunt două paliere: apărarea Guvernului şi candidatura la şefia PNL. Este foarte important ca lideri ca Rareş Bogdan, Dan Vîlceanu, Robert Sighiartău, Alina Gorghiu, să fie prezenţi în prime time la televiziuni. Miniştrii care merg la 21 la tv pentru domeniile lor pot face referire şi la lupta din partid, pentru că sunteţi lideri cu greutate în PNL: Raluca Turcan, Lucian Bode, Virgil Popescu, Sorin Cîmpeanu. TREBUIE SĂ SE VADĂ CĂ SUNTEŢI O ECHIPĂ, SĂ SE VADĂ CĂ EXISTĂ UNITATE ŞI ECHIPA CÂŞTIGĂTOARE NU DIVIZEAZĂ, CA ORBAN. Când sunteţi invitaţi, spuneţi că puteţi aborda şi lupta pentru Congres, în emisiune”, se arată în strategia devenită publică.



„Vă rog să ne daţi ponturi, mie şi colegei mele, Dana Păcurar, informaţii pe care le aveţi despre tabăra Orban, pentru a le da in presă. Ce negocieri duce, cum vrea să ia oamenii la bucată, orice poate fi folosit pentru a arăta că se tem că pierd, că sunt disperaţi. Mi le puteţi lăsa în privat, mă puteţi suna, dacă nu pot fi lăsate pe grup”, ar scrie în strategie, conform sursei citate.

În replică, europarlamentarul Rareş Bogdan susţine că partidul primeşte propuneri de la „tot felul de consultanţi”, dar că „asta nu înseamnă că trebuie să le luăm pe toate în seamă”.

„Am văzut şi eu documentul, mi l-au trimis colegi de la două televiziuni şi de la două site-uri vă spun ceva: eu sunt în centrul echipei Florin Cîţu. Tot felul de consultanţi, de oameni, de analişti, de substrategi ne trimit tot felul de propuneri. Asta nu înseamnă că trebuie să le luăm pe toate în seamă. Suntem respectuoşi, le considerăm, dar asta cu antet aceea este o făcătură. (...) Sunt tot felul de echipe româneşti sat străine de consultanţi care ne trimit toate propunerile din lume, că asta e datoria lor, să încerce să-şi găsească clienţi. Deocamdată, noi nu am adoptat şi nu am apelat la o firme de consultanţă sau la un consultant şi am lucrat cu echipele interne ale PNL, echipa secretarului general”, a declarat Rareş Bogdan la B1 Tv.

Acesta a menţionat, referindu-se la acelaşi document, că „nu trebuie să ţinem cont de ceea ce ne trimit ei”.

