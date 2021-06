Ministrul Sanatatii sustine ca spitalele trebuie sa asigure testarea pentru COVID-19 a pacientilor care se interneaza

Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, anunta ca pacientilor care se interneaza in spital pentru alte afectiuni decat SARS-CoV-2 nu trebuie sa li se ceara de catre spitale sa prezinte teste pentru infectia cu SARS-CoV-2, ci acestea trebuie asigurate de catre unitatile sanitare, conform metodologiei publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP).

Pacientii vaccinati nu trebuie sa se testeze la internarea in spital. In cazul parintilor care se interneaza alaturi de copii, ministrul sustine ca va cere clarificari din partea INSP.

Intrebata despre situatia pacientilor care se interneaza in spital pentru diverse afectiuni medicale, altele decat COVID-19, si carora la internare li se cere sa prezinte un test pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, ministrul Sanatatii raspunde ca spitalele trebuie sa asigure pacientilor nevaccinati aceste teste, fie prin laboratoarele proprii, fie prin laboratoare partener, asa cum arata metodologia INSP.

"Exista un program national de testare care deconteaza testele PCR efectuate de catre toate unitatile spitalicesti, pentru pacientii internati, conform metodologiei. Institutul National de Sanatate Publica are publicata pe site o metodologie prin care se reglementeaza clar care sunt pacientii care au acces la testare gratuita.

Spitalele, fie ca au laboratoarele proprii, fie au dreptul sa faca contract cu laboratoare care deruleaza acest program de testare, astfel incat toti pacientii care se incadreaza in metodologia Institutului National de Sanatate Publica sa poata fi testati gratuit. Deci e dreptul pacientului sa ceara testarea gratuita atunci cand se interneaza in spital daca nu sunt vaccinati. Pacientii vaccinati sunt exceptati de la testare", a declarat ministrul Sanatatii joi dupa amiaza, intr-o conferinta de presa.

Aceasta a explicat ca spitalele pot amenaja o "zona-tampon" in care sa fie tinuti pacientii testati pana cand rezultatele testelor arata daca acestia sunt sau nu infectati.

"Dar, pentru clarificare, vom solicita INSP sa actualizeze metodologia. (...) (Spitalele - n.r.) sa ofere pacientilor internati accesul la teste. De asemenea, spitalele, unitatile de primiri urgente precum si DSP-urile au primit teste antigen gratuite tocmai pentru a fi utilizate la nevoie de catre pacientii care sunt internati. (...)

Este totusi responsabilitatea managerului de spital sa asigure accesul pacientilor care se adreseaza acelui spital la testare gratuita prin una dintre metode", mai afirma Ioana Mihaila.

In ceea ce priveste situatia parintilor care au copii bolnavi si care se interneaza cu acestia in spital, Ioana Mihaila a precizat ca va solicita INSP o clarificare in acest sens, "eventual cu extinderea indicatilor, prin metodologie si pentru parintii copiilor internati".