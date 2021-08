Valeriu Nicolae, celebrul activist pentru drepturile omului care scoate la iveală neconcordanțe din CV-urile și declarațiile de avere ale politicienilor, a dezvăluit duminică, 29 august, că Sergiu Hossu, şeful Cancelariei premierului Florin Cîțu, a condus în urmă cu 15 ani o firmă căreia i-ar fi tras "o țeapă" de 7 milioane de euro.



Valeriu Nicolae mai precizează că Hossu este și cel mai important om de la PLUS/din echipa #UnițiReușim în guvern, fiind șeful cancelariei prim-ministrului Cîțu. Numirea acestuia a fost făcută în luna martie a acestui an.

"Imediat după ce a terminat facultatea de Geologie s-a angajat, desigur, Director de Vânzări, ca orice absolvent de facultate cu zero experiență, că doar așa e norocul la directorate la politicienii noștri cei minunați. În CV pare că ar fi fost director la Tesla, nu la o afacere de trei și apoi șapte angajați și un profit lunar de sub 30 de EUR pe angajat.

În 2006 trece Director de Logistică la o firmă cu 173 de oameni care se duce în pământ, firma tragând o țeapă finală de -7.455.702 EUR (dap, 7 milioane jumate), ceea ce îl face perfect pentru a deveni Manager-ul general la Rosal, firma preacinstitului Prigoană cea abonată la banul public.

A fost anchetat de DNA pentru niște carduri de combustibil care s-au găsit la locuința primarului Sorin Apostu, o valoare de om care a iubit Rosal-ul și spăgile și a primit împreună cu nevasta sapte ani și jumătate de pușcărie pentru mită și corupție (nevasta trei ani)", arată Valeriu Nicolae în postarea sa.

Acesta mai spune că Hossu a lucrat pentru o firmă de IT care avea numeroase contracte cu primăria Cluj Napoca.

"Din 2015 a trecut de la meșter în gunoi la director executiv la o firmă de soft pentru o perioadă scurtă, dar rodnică în contracte cu statul, și apoi director la imobiliare pentru o perioadă și mai scurtă de 5 luni. Evident, genial, omul decide să meargă pe mâna lui și devine partener la o firmă de distribuție care, în perioada în care el este acolo, reușește un rulaj de ZERO lei și un profit pe minus de aproape 8.000 de EUR.

Revine la o firmă de IT cu multe contracte cu primăria Cluj și apoi manager la altă firmă, și ea foarte norocoasă la contracte cu statul, căci așa e scenariul. Evident, fiind valoare și împins de PLUS, a ajuns șeful cancelariei primului ministru Cîțu, căci zdrobitoarea majoritate a experienței profesionale este din afaceri cu gunoi.

Declarațiile lui de avere sunt niște mizerii care merită atenția ANI. Deși în 2019 era ditamai șeful comercial la o firmă plină de contracte cu primării, domnul Hossu, conform declarației de avere, a făcut voluntariat și a trăit din inspirația muncii. În declarația pe 2021 trece șmechereste greșit firma aia plină de contracte cu statul la care a lucrat în 2020, în așa fel încât să fie de negăsit, plus vreo 20 de lucruri noi care nu apar în declarația de avere depusă cu numai câteva luni înainte (șase sau maxim șapte).

În 2020 a avut și un contract fără licitație cu primăria sectorului 4 (aia PSD) cum se cuvine unui șef de la PLUS că doar banii nu fac politică.

În concluzie: Profesionist - director de firmă care a dat o țeapă de aproape 7 milioane jumate de EUR, firme pline de contracte cu statul unde a fost tot director și mare șef cu experiență ioc.

Cinstit - anchetat de DNA, șef la ROSAL, declarații de avere cu mari semne de întrebare, relații directe cu oameni de afaceri foarte dubioși

Bun - nimic; Of, of, of nu ne mai facem inimă rea”, se arată în postarea lui Nicolae.





Sergiu Hossu: “Voi solicita organelor competente să-mi comunice dacă fac obiectul vreunei anchete”

Sergiu Hossu a încercat să se apere tot printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Am văzut ce a scris domnul Valeriu Nicolae despre mine și cred că e potrivit să îi răspund, deși în niciun caz nu aș vrea, prin asta, să validez în vreun fel seria de neadevăruri pe care le-a înșirat în postarea sa.

Așadar, domnule Valeriu Nicolae, nu am cum să nu vă răspund, pentru că ar înseamnă să vă fiu complice la inducerea în eroare a opiniei publice. Prin urmare, punctual la aserțiunile false despre persoana subsemnatului:

• La sfârșitul facultății, așa cum ați scris, m-am angajat într-o firmă pe poziția de director de vânzări. Angajarea s-a făcut în urma unui interviu. Referitor la firma la care am lucrat ca director de logistică, vă stau la dispoziție oricând pe un debate despre procesul de aprovizionare, asigurarea materiei prime pentru producție și mentenanța liniilor tehnologice.

• Nu am cunoștință despre “teapa de 7 milioane de euro”, dar dacă dumneavoastră aveți cunoştință, presupun că ar trebui să dețineți o dovadă în acest sens, pe care ca orice cetățean care respectă legea ați prezentat-o şi instituțiilor competente. Vă asigur pe această cale că voi solicita organelor competente să-mi comunice dacă fac obiectul vreunei anchete. Angajatul firmei Rosal am devenit tot în urma unui interviu și am lucrat acolo timp de aproximativ opt ani.

• Referitor la ancheta DNA desfăşurată cu privire la domnul Apostu, singura calitate pe care am avut-o în acel proces a fost cea de martor. Menționez că niciunul dintre colegii mei din Rosal nu a fost trimis în judecată. Nu cunosc ca legea penală să încrimineze calitatea de martor şi, totodată, nu pot să nu mă întreb cum ar fi dacă fiecare martor din țara asta ar apărea prin presă sau în cine știe ce postări pe rețelele de socializare.

• Nu credeți că ar fi binevenită o documentare temeinică înainte de a arunca cu noroi în oameni pe care nici măcar nu îi cunoaștem? Despre activitatea mea în firma de soft, a fost una de aproape doi ani, urmat de cea în firma de distribuție. Nu cunosc ca mobilitatea pe piaţă muncii să fie un factor condamnabil, decât, probabil, pentru o persoană care neavând disponibilitate la diversificare pe scara evoluției profesionale se limitează la invenții deplorabile în scopul atragerii audienței.

• Referitor la contractul cu Primăria Sector 4. Acel contract a fost semnat cu respectarea legislației privind achizițiile publice, valoare fiind între 550-700 de euro lunar. Despre declarația mea de avere, este publică și îmi asum orice am trecut în ea. Eu îmi rezerv dreptul de a reacționa în consecință, inclusiv legal, pentru această delațiune”, este replica lui Hossu.