Senatul a adoptat proiectul privind revenirea la completurile de judecata formate din doi judecatori, in cazul apelurilor

Plenul Senatului a adoptat luni, in calitate de for decizional, proiectul, initiat de PNL, care modifica articolul 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, astfel incat sa se revina la completurile de doi judecatori in apel.

S-au inregistrat 69 de voturi "pentru" si 59 "impotriva".

Senatorul PNL Iulia Scantei a afirmat, in plen, ca liberalii considera insuficienta amanarea cresterii numarului de judecatori la trei in completurile de apel, motiv pentru care sustin abrogarea acestei norme pentru a impiedica paralizarea totala a activitatii acestor instante.

"Guvernul Citu, la initiativa ministrului Justitiei, Stelian Ion, a adoptat OUG 215/2020 prin care a amanat pana la data de 31 decembrie 2022, cresterea numarului de judecatori in completurile de apel ca sa facem concursurile de admitere in magistratura. PNL considera ca nu e suficienta amanarea si e necesara abrogarea acestei norme pentru a nu permite riscul paralizarii totale a activitatii instantelor de apel. E nevoie sa acoperim deficitul de personal din sistemul judiciar, nu sa-l golim de magistrati profesionisti", a explicat Scantei.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc i-a criticat pe initiatorii proiectului legislativ, sustinand ca abrogarea acestui text de lege "nu este in interesul cetateanului roman".

"Daca sistemul judiciar nu are resurse, suntem aici sa aducem resurse pentru sistem si pentru cetateni", a subliniat Cazanciuc.

Potrivit proiectului adoptat, "apelurile se judeca in complet format din doi judecatori, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel".

De asemenea, actul normativ mai stipuleaza ca "recursurile se judeca in complet format din trei judecatori, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel".

"La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Ordonanta de Urgenta nr. 215 din 30 decembrie 2020 privind adoptarea unor masuri in materia alcatuirii completurilor de judecata in apel, aprobata prin Legea nr. 85/2021, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 16 aprilie 2021", conform unui amendament admis la proiect.

Ads

Propunerea legislativa a fost adoptata de Camera Deputatilor.