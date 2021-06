Secretar de stat eliberat din functie la doar o zi de la numire. A ajuns in post fara acordul BEx

Marian Murgulet a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii la o zi de la numirea in functie, potrivit deciziei publicate miercuri in Monitorul Oficial. Surse din PNL afirma ca numirea sa nu a avut acordul BEx si nici nu a fost supus unei verificari prealabile.

Decizia numirii lui Marian Murgulet ca secretar de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, condus de Ciprian Teleman, a fost publicata marti in Monitorul Oficial.

Miercuri, in Monitorul Oficial, a fost publicata decizia de eliberare a sa din functie.

Surse din PNL au declarat pentru News.ro ca, spre deosebire ce ceilalti secretari de stat, Marian Murgulet a fost numit fara acordul BEx PNL, in conditiile in care toti ceilalti secretari de stat au avut un vot in BEx si o verificare prealabila.

Executivul nu a facut inca nicio precizare pe aceasta tema.

Murgulet a mai detinut aceeasi functie pana in ianuarie anul acesta, fiind demis de premierul Florin Citu.