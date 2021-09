Contre între Lucian Bode și Ludovic Orban la dezbaterea moțiunii „Forța dreptei”

Liderul PNL Sălaj, Lucian Bode, a declarat, sâmbătă, la Zalău, la prezentarea moţiunii de candidatură a lui Ludovic Orban la preşedinţia partidului, că dezbaterea moţiunilor celor doi candidaţi este "parazitată de scandalul din coaliţie".

"Ceea ce ar fi trebuit să fie un moment de dezbatere s-a transformat s-a transformat într-un moment de scandal, iar acum, ceea ce ar fi trebuit cu adevărat să fie dezbaterea viitorului programului politic, a direcţiei în care va merge PNL în următorii patru ani, adică dezbaterea celor două moţiuni este parazitată de acest scandal din coaliţie despre care eu, personal, în aceste momente mă abţin să fac alte afirmaţii, sperând în înţelepciunea majorităţii, ca după 25 septembrie să ne aşezăm cu toţii la masa dialogului, pentru a guverna pentru România. Românii ne-au votat să-i guvernăm şi să ne ducem la îndeplinire programul de guvernare, nu să ne certăm noi între noi şi noi cu partenerii", a afirmat Bode, în faţa Comitetului Director Judeţean al PNL Sălaj.

Între liderul liberalilor din Sălaj şi Ludovic Orban, prezent la lansarea moţiunii, a avut loc un schimb de replici legat de modul de convingere a unor liberali pentru a-l vota pe Florin Cîţu în 25 septembrie.

"Sigur că vă poate spune altcineva 'votaţi cu Cîţu că e interesul meu, că dacă nu iese Cîţu eu nu mă aleg cu funcţia în care vreau să candidez'. Vă poate spune lucru ăsta. Dacă judecaţi după asta, înseamnă că judecata este alterată de un alt considerent şi un alt raţionament care nu are nicio legătură cu ceea ce trebuie să fundamenteze raţionamentul de alegere a preşedintelui PNL", a menţionat Ludovic Orban.

Lucian Bode s-a simţit vizat de aceste afirmaţii şi a ţinut să-i răspundă preşedintelui PNL.

"M-a deranjat afirmaţia că 'votaţi Florin Cîţu pentru că altfel cineva nu se poate alege în funcţia pe care şi-o doreşte', cu referire la mine, dar asta e situaţia şi eu vă respect, v-am respectat în 2017, când cuvântul meu şi al organizaţiei Sălaj a fost cuvânt, când împreună am dat jos PSD-ul şi ştim prin ce am trecut. (...) La fel cum am făcut-o şi în guvernarea din 2020, când nu a fost acţiune a Guvernului, a ministerului Transporturilor importantă la care prim-ministrul să nu fie invitat şi să primească ceea ce merită prim-ministrul partidului care guverna România. De aceea, sigur că va trece şi ziua de 25 septembrie, pentru că deşi pare un infinit până în 25, mai sunt două săptămâni. Trebuie să recunoaştem cât de mult rău ne-am făcut noi nouă, în aceste trei luni", a spus Bode.