Primăriile de sector ale Capitalei se întrec în scandaluri și jocuri populiste la niciun an de la alegeri

La nici zece luni de la alegerile locale din București, scandalurile și controversele se țin lanț de aproape toate primăriile de sector. De la războiul gunoaielor la cel al chioșcurilor de la metrou, edilii de sector aproape că au umbrit total activitatea primarului general Nicușor Dan.

Dintre toate primăriile de sector, cea mai zgomotoasă este cea de la Sectorul 1, acolo unde Clotilde Armand a fost implicată în mai multe războaie, începând cu fostul primar Daniel Tudorache, cu poliția locală, și cel mai longeviv, care a ajuns să fie cunoscut și pe plan național, cu firma care colectează gunoiul.

Lupta lui Clotilde Armand cu Romprest, firma de salubrizare contractată de Sectorul 1, a început încă de la finalul anului trecut, principala nemulțumire a edilului fiind suma absurdă pe care primăria e obligată să o plătească către Romprest în schimbul serviciilor de colectare a gunoiului. După mai multe runde în care firma nu a colectat gunoiul iar primarul a amenințat că va rezilia contractul, în scandal au intrat și consilierii locali ai PNL.

Luni, 23 iunie, Clotilde Armand i-a acuzat pe liberali că au boicotat ședința Consiliului Local unde pe ordinea de zi era înscris un proiect de hotărâre prin care să fie mandatată primăria în promovarea unei acțiuni de reziliere a contractului cu Romprest. "Nu putem să ne batem joc de sănătatea cetățenilor. Nu uitați că cetățenii Sectorului 1 plătesc cel mai scump gunoi. Este o sfidare faptul că consilierii care sunt parte a acestui contract nu au fost prezenți azi la ședință. E o dovadă că nu se gândesc deloc la cetățenii Sectorului 1 și la sănătatea lor", a spus edilul Sectorului 1”, a precizat Clotilde Armand pe Facebook.

De cealaltă parte, liberalii de la Sectorul 1 l-au acuzat pe edil că „de dragul circului mediatic” își construiește o platformă pentru alegerile prezidențiale. PNL a explicat că a boicotat ședința deoarece executarea contractului ține doar de primar și că nu are nevoie de împuternicirea Consiliului Legal, că nu sunt întrunite condițiile legale pentru reziliere și că rezilierea ilegală ar însemna un prejudiciu de milioane de euro pentru primărie.

Scandalul gunoiului a ajuns și la Sectorul 2

Scandalurile din Capitală pe tema gunoiului au ajuns și la Sectorul 2, acolo unde edilul Radu Mihaiu, primar USR PLUS, i-a acuzat pe consilierii PNL din Consiliul Local ca au blocat, alături de PSD, un proiect care ar fi scăzut tariful plătit de cetățeni pentru salubrizare.

Radu Mihaiu a subliniat că "niciodată" nu s-a așteptat ca PNL să voteze cot la cot cu PSD pe o temă importantă. Acesta îi acuză pe liberali că au dat cu piciorul la luni de muncă și negociere. De cealaltă parte, liberalii au transmis declarat pentru Ziare.Com că motivul pentru care s-au abținut de la vot este că cele două proiecte ale primarului au fost depuse pe ordinea de zi suplimentară și că nu au avut timp să citească cele 80 de pagini ale proiectului și să dea un vot corect. De asemenea, liberalii susțin că de fapt că tarifele la gunoi ar crește în loc să scadă.

Asemănător situației de la Sectorul 1, Sectorul 2 al Capitalei are unul dintre cele mai scumpe tarife pentru salubritate din România din cauza unui contract încheiat de fostul primar PSD Mihai Toader cu firma Supercom, controlată de fostul senator PSD Ilie Ciuclea.

Relațiile dintre USR PLUS și PNL de la Sectorul 2 au devenit din ce în ce mai tensionate în ultimele zile după ce liberalii au anunțat că refuză să voteze organigrama propusă de edilul Radu Mihaiu, deși aceasta era stabilită de luni bune.

Robert Negoiță a ieșit din lumina reflectoarelor

Deși în vechiul mandat primarul Sectorului 3 Robert Negoiță a fost implicat în mai multe scandaluri, de la finalul anului trecut, de când a preluat noul mandat, edilul s-a ferit de controverse.



Singura scăpare a lui Robert Negoiță a fost la finalul lunii trecute când edilul a publicat pe Facebook o fotografie cu o mașină de poliție care parcase pe iarba din fața unui Mall din București. „Pe bune?”, a scris, ironic, Negoiță. Câteva minute mai târziu, mesajul acestuia a fost criticat de Sindicatul din Poliție Europol, care a subliniat că oamenii legii se prindeau la momentul respectiv un hoț care era pe cale să fugă după ce furase o sumă însemnată de bani.

Daniel Băluță intimidează jurnaliștii de investigații

Jurnalistul de investigații Cătălin Tolontan, coordonator editorial al publicațiilor Libertatea și GSP, a fost chemat, alături de alți colegi, de mai multe ori, la DNA, în urma unor plângeri depuse de primarul Sectorului 4 Daniel Băluță, care ar dori ca jurnaliștii să nu mai scrie despre el.

Pe 20 mai, Tolontan și Mihai Toma au fost audiați la DIICOT pentru a fi audiați în legătură cu o plângere depusă de Daniel Băluță. Acesta din urmă a fost vizat, de-a lungul timpului, de mai multe investigații de presă publicate de Libertatea, care arătau legăturile unor persoane din primăria Sectorului 4 cu clanurile de interlopi.

Miercuri, 21 iulie, Cătălin Tolontan anunța că a fost chemat la DNA pentru a fi audiat ca martor, alături de un alt jurnalist de la Libertatea, într-un dosar în care a fost reclamat de Băluță. În aceeași zi, Judecătoria Sectorului 2 judeca cererea de ordonanță președințială prin care edilul a solicitat să nu se mai scrie despre el. De altfel, potrivit lui Tolontan, Daniel Băluță a reclamat trustul Ringier, Libertatea și pe jurnaliștii redacției la DIICOT, DNA, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Judecătoria Sectorului 2 care a deschis două procese civile.

În plângerea de la DIICOT, Băluță s-a plâns în fața procurorului de mai multe redacții și sau jurnaliști. Edilul a indicat redacțiile RISE Project, Libertatea, „România te iubesc” de la ProTV, Newsweek, precum și numele mai multor jurnaliști precum Sidonia Bogdan, Mihai Toma, Mircea Marian sau Cosmin Savu.

Piedone: Tati, bazează-te pe mine!

Nici primarul Sectorului 5 Cristian Popescu „Piedone” nu a fost ferit de scandaluri. Într-o serie de interceptări realizate de procurorii DNA, edilul este surprins cum negociază cu liderul sindical de la metrou, Ion Rădoi, pentru a împiedica demolarea spațiilor comerciale de pe raza sectorului 5.

Potrivit G4Media, în contextul demarării procedurii Metrorex de eliberare a spaţiilor comerciale de la metrou care funcţionează în mod nelegal, la data de 27.05.2021, primarul sectorului 5 Popescu Cristian „Piedone” i-a pretins lui Rădoi Ion, liderul sindicatului USLM, să-i dea „jumătate din spaţiile comerciale de la Izvor”, urmând ca în schimb să amâne sau să refuze emiterea dispoziţiilor de demolare a spaţiilor de la Metrou aflate pe raza sectorului 5 (staţiile de la Izvor, Eroilor, Eroii Revoluţiei). Rădoi a fost de acord cu propunerea lui Piedone, spunând că îi dă „o jumătate de stație întreagă”.

La o zi după apariția stenogramelor în presă, edilul de la Sectorul 5 a susținut că a „glumit”, explicând că nu ar putea face astfel de „greșeli elementare” după 28 de ani în administrație.

”Am făcut un spirit de glumă în stilul meu caracteristic. Cum să zic, și la telefon, să mi se dea jumătate de stație, păi ce, am înnebunit? Fiecare e pe lege, eu am spus în convorbire că sunt pe lege. Una a fost la telefon, alta sunt documentele (…) Am zis-o într-un spirit de glumă. Hai să fim serioși, am aproape 28 de ani în administrație, nu pot face asemenea greșeli elementare. Am glumit, da, una a fost vorba, alta actele derulate conform legii”, a declarat Piedone pentru G4Media.ro.

La jumătatea lunii iulie Piedone a mai fost implicat într-un scandal, după ce o investigație realizată de către Libertatea a arătat că edilul folosește banii primăriei pe care o conduce pentru a-și finanța o campanie de imagine. Potrivit sursei citate, pe 6 iulie 2021, Primăria Sector 5 a încheiat un contract în valoare de 134.000 de lei, aproape 30.000 de euro, cu Centrul de Sociologie Urbană și Regională CURS SRL, deținut de Iosif Buble, același care are și site-ul stiripesurse.ro, unde sunt prezentate toate acțiunile edilului sectorului 5.

Singurul sector fără scandaluri



În ce privește primăria Sectorului 6, edilul Ciprian Ciucu este singurul primar care nu a fost implicat în niciun scandal. Cu toate astea, după ce pe 15 iulie a anunțat că va candida pentru șefia PNL București, Ciucu a fost „certat” de o parte dintre susținătorii săi pe Facebook, care și-ar dori ca acesta să rămână interesat doar de Sectorul 6 și să nu se afișeze cu restul conducerii liberale.

În ce priveste șansele sale pentru alegerile de la PNL București, surse Ziare.Com au relatat că Ciucu e sprijinit în proporție de 90% de sectoarele 6, 2 și 4. În prezent, Ciucu conduce Organizația PNL Sector 6, pe care o controlează în mare măsură. Totuși, mai sunt și adepți ai președintelui Ludovic Orban. Pavel Popescu, președintele PNL Sector 4, și Monica Anisie, liderul PNL Sector 2, fac parte din echipa premierului Florin Cîțu la congresul din toamnă, deci sunt tot de partea lui Ciucu.

Violeta Alexandru e susținută de filialele 3 și 5, pe care Ludovic Orban le controlează cu mână de fier. Diferența va fi făcută de PNL Sector 1, filială împărțită. Președintele Sebastian Burduja e de partea premierului Cîțu, însă majoritatea delegaților din Sectorul 1 sunt pro-Orban.