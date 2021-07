Alegeri cu scandal la PNL Timisoara. Candidatii au parasit sala si a fost nevoie de interventia agentilor de paza pentru a linisti spiritele

A fost scandal la alegerile PNL Timisoara. S-a strigat "Hotii" sau "Demisia", accesul in sala s-a facut printr-o firma de paza, iar in cele din urma presedintele interimar al PNL Timis a anuntat ca alegerile nu mai au loc acum si ca vor fi reprogramate. Unii au continuat sa voteze.

PNL Timisoara ar fi trebuit sa aiba, de sambata, o noua conducere. Au candidat pentru functia de presedinte al organizatiei locale viceprimarul Cosmin Tabara si consilierul local Raul Ambrus, primul fiind sustinut de conducerea interimara a filialei, scrie Tion.ro.

Tensiuni s-au format inca de acum cateva zile, cand o parte dintre sustinatorii lui Ambrus s-au plans ca au disparut de pe listele de delegati. Este vorba despre peste 100 de persoane, care n-ar fi fost lasate sa intre nici la Sala Capitol, locul unde ar fi trebuit sa se desfasoare alegerile.

La intrarea in Sala Capitol au fost adusi agenti de paza care au supravegheat accesul. A fost scandal inca de la usa, unde s-a strigat inclusiv "Hotii" sau "Demisia", o parte din liberali fiind suparati pe secretarul general al PNL, Danut Groza. In cele din urma s-a permis accesul tuturor in sala, dar presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a anuntat ca alegerile nu vor mai avea loc acum si vor fi reprogramate. La fata locului a ajuns si politia, care ar fi facut un control de rutina.

Liderul liberalilor Alin Nica si candidatul Cosmin Tabara au parasit sala, dar votul a continuat prin ridicarea mainii si dupa plecarea lor. Procedura nu ar respecta insa statutul partidului si este putin probabil ca alegerile sa fie validate.