Romeo Dunca (PNL), preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, a lansat un apel public către președintele Consiliului Județean Bihor, liberalul Ilie Bolojan, cerându-i acestuia să preia şefia Guvernului şi să refacă alianţa cu USR.

Dunca a scris postarea în ziua în care partidele, inclusiv PNL-ul, se prezintă la Cotroceni pentru consultări.

Ads

"Îndrăznesc să vă abordez întrucât e belea mare pentru țara noastră.

Ati fost pentru mine și pentru prietenul meu Ioan Popa un far in furtuna politică și administrativă in care am ales să ne sacrificam timpul si resursele personale pentru a aduce o viață mai bună celor care au crezut in noi.De fapt am să vorbesc în nume personal. Nu am acordul primarului Reșiței de a vorbi si in numele lui. Deși cred că sunt in asentimentul acestuia.

Asadar am ales să mă implic în încercarea de a schimba in bine soarta județului Caraș Severin . Ați fost un exemplu si ați demonstrat tuturor că,, Se poate,,. Acesta a devenit sloganul meu si a multora din cei care nu s-au îmbogățit din contracte cu statul si au decis să se opună vechii orânduiri.

Cu dv in fruntea guvernului putem repara tot . Recuperăm timpul pierdut pentru ca sunteti in asentimentul tuturor.

Nu cred ca există cineva care să vi se opună sau să fie împotriva numirii dvs iar cei care inteleg ce schimbare ati putea aduce si nu o doresc, nu vor scoate un cuvânt. Puteți să-i călăriți mai apoi cum doriti dacă nu se conformează pentru a duce țara pe drumul cel bun. Vă iubeste poporul si reprezentati o ultima speranță.

Refaceti alianța, reparati greșeala cu ministerele pierdute, lăsați pe Drula la transporturi pt că a făcut treaba bună, recuperați celelalte două ministere, chiar si cu functia de la Camera Deputatilor in schimb, iertatii pe toți ceilalți, păstrați UDMR pentru că au locul lor binemeritat in toate guvernele din 90 încoace și gata cu criza. Si nu uitați de Ludovic Orban pentru că el e in sufletul sutelor de primari. Chiar dacă o fi si gresit.... Puteti să faceți asta.

Nu ne lăsați pe mana PSD-ului cu un guvern minoritar. Aveti șansa să reparați toată porcăria asta. Aproape că si obligația....

Nu doresc să-mi caut un alt partid . În combinație cu ei nu putem câștiga niciodată nimic. Despre PSD vorbesc. Cu atât mai mult cu cât am început să-i cunosc pe cei din PNL. În special pe primarii din judet care sunt oameni deosebiți. Harnici și induratori. Sunt puternici pentru că ani de zile au fost umiliți și nu au trădat fugind din partid atunci când li s-a cerut.

În PSD au fost si încă sunt mulți oameni de calitate dar cine are azi putere acolo, e vai si amar...

Așa va rog.

Sincer, eu personal, nu văd cum aș putea să stau la aceași masa cu veșnicul si toxicul Mocioalca. Aici la noi in județ", a scris pe Facebook Romeo Dunca.