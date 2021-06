Cel mai grav efect al coruptiei institutiilor statului este propagarea incompetentei si ineficientei in sectorul privat. Iar acest lucru, la randul sau, creeaza un mediu propice pentru stagnare si saracie. Cum se intampla acest lucru? Institutiile corupte sunt pline cu oameni interesati de obtinerea unor foloase necuvenite cat mai generoase si nu de indeplinirea atributiilor avute. Din pacate, in Romania suntem obisnuiti cu aceasta situatie pentru marea majoritate a institutiilor statului, probabil de cand ele exista. Nu este ceva unic sau specific numai Romaniei. Este o caracteristica fireasca a unei societati fara o democratie consolidata sau fara o 'tiranie benevola', in sensul despotismului luminat. Orice comunitate care nu este democratie consolidata sau nu cunoaste un regim de 'tiranie benevola' se afla, in diferite grade de suportabilitate, intr-o situatie asemanatoare Romaniei.

Adevarul este ca in lume nu exista prea multe 'tiranii benevole', dar nici foarte multe democratii consolidate. Marea majoritate a tarilor lumii, sunt mai degraba corupte decat eficiente si functionale. Si inca un adevar consacrat al istoriei civilizatiei umane este ca 'tiraniile benevole' sunt accidente exceptionale. Mai devreme sau mai tarziu, toate devin opresive. In schimb democratiile moderne, mai ales in ultimii 300 ani, au dovedit ca pot fi mediul cel mai bun, longeviv si propice, pentru crearea unor comunitati cu un nivel incredibil de scazut al coruptiei. Umanitatea nu a cunoscut niciodata o perioada de progres si prosperitate cum s-a intamplat in ultimii 300 ani, datorita sistemelor democratice care au ajuns sa domine lumea.

Nu e deloc complicat sa intelegem din ce cauza o comunitate corupta este totodata ineficienta si saraca. Am sa prezint esenta intr-o singura fraza: deoarece functionarii corupti ai institutiilor statului intotdeauna prefera sa promoveze interesele participantilor privati care sunt dispusi sa le ofere foloase necuvenite maxime, si nu interesele participantilor privati care sunt capabili sa creeze valoare adaugata maxima.

Cand o primarie este condusa de corupti sau de un primar corupt (ceea ce se intampla des in Romania), acea primarie va evita sa aiba colaboratori capabili cu care sa demareze lucrari de calitate si totodata utile comunitatii. In schimb, va prefera colaboratorii dispusi sa ofere foloase necuvenite cat mai generoase acelor functionari. In comunitatile conduse de corupti, participantii privati capabili ajung sa fie dezavantajati si marginalizati. Participantii corecti ar putea sa aduca beneficii directe comunitatii prin lucrari facute profesionist. In plus ar putea oferi si beneficii indirecte prin crearea de locuri de munca bine platite. Astfel s-ar porni un lant al beneficiilor de pe urma carora sa castige mai mult toata lumea, cu exceptia jucatorilor corupti.

Dar cand coruptia nu este doar la primarie ci in toate institutiile statului, intreg sectorul privat ajunge sa fie dominat de jucatori (sau participanti) slabi din punct de vedere economic, dar favorizati de catre functionarii corupti. Romania nu este in cea mai grava situatie in care intreaga economie sa fie dominata exclusiv de jucatori privati slabi dar cu conexiuni. Sunt insa destule sectoare economice unde jucatorii privati incompetenti domina, exclusiv datorita conexiunilor cu functionarii corupti ai diferitelor institutii. Acesta este, de departe, cea mai mare problema a Romaniei in momentul de fata, mult mai urgenta si serioasa decat lipsa infrastructurii rutiere. O diminuare semnificativa a coruptiei ar imbunatati totul! De fapt, toate problemele de functionalitate ale Romaniei pentru care populatia isi manifesta nemultumirea sunt cauzate de coruptie.

Intotdeauna exista o solutie, dar este dificil sa o alegi pe cea potrivita. Daca vrem sa ajungem mai repede - inainte ca Romania sa devina o democratie consolidata - la prosperitate si eficienta socio-economica, am putea sau ar trebui sa cerem si sa acceptam mai multa 'tiranie benevola' din partea democratiilor consolidate ale UE.

Intr-un fel mai voalat, lucrul acesta deja se intampla si nu cred ca ar strica mai multa asumare din partea ambelor parti: atat din partea tarilor cu democratii consolidate din UE, dar si din partea Romaniei. Poate ca nu suna prea corect, dar cred ca ar fi o alegere pragmatica. Au mai existat 'tiranii benevole' care pe masura ce societatea a avansat s-au transformat in democratii consolidate. Spre exemplu Coreea de Sud si Taiwan au trecut prin etapa 'tiraniei benevole' cu sustinerea Statelor Unite.

In cazul Romaniei, marea majoritate a cetatenilor au incredere in institutiile europene, oricum mai mult decat in cele autohtone. Am avut si, cel mai probabil, vom continua sa avem extraordinar de mult de castigat de pe urma aderarii in Uniunea Europeana. Cat despre problema coruptiei o implicare cat mai mare si directa a Bruxelles-ului ar fi benefica. Reducerea coruptiei nu este ceva simplu iar politicienii si cei care lucreaza in aparatul functionaresc public nu vor sau nu pot sa ofere ceeea ce populatia asteapta de la ei.

