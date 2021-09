Secretarul general al PNL, după ce miniștrii USR PLUS au demisionat: „Mi se pare un gest iresponsabil ca, după ce ai băgat ţara în criză, să mai şi aplauzi”

Secretarul general al PNL Robert Sighiartău a declarat luni, 6 septembrie, după anunţul USR PLUS privind retragerea miniştrilor săi din Guvern, că asemenea gesturi sunt necumpătate, imature.

Referindu-se la aplauzele care au însoţit anunţul lui Dan Barna pe această temă drept un gest iresponsabil făcut după ce au ”băgat ţara în criză”.

”Mi se pare un gest iresponsabil ca, după ce ai băgat ţara în criză, să mai şi aplauzi. Din păcate, suntem într-o criză politică generată de USR PLUS, care a decis să şantajeze prin ministrul Justiţiei un program atât de bun pentru comunităţile locale. (...) Nu inteleg că ţara este mai importantă decât sondajele de opjnie şi de anumite gesturi politice. Singura majoritate clară care se poate forma este în jurul partidelor de drepata. (...) Sunt gesturi necumpătate, imature”, a declarat Sighiartău la Antena 3.

Miniştrii USR PLUS demisionează din Guvernul condus de Florin Cîţu, a anunţat luni co-preşedintele USR - PLUS, vicepremierul Dan Barna, după şedinţa conducerii alianţei. Alianţa USR PLUS deţine în Guvern portofoliile Justţiei, Sănătăţii, Cercetării, Proiectelor Europene, Transporturilor şi Economiei. Postul de ministru al Justiţiei a rămas deja vacant după revocarea lui Stelian Ion.