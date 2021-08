Reacția Bucureștiului la declarația provocatoare a președintelui Ungariei. „România nu a dorit să amplifice efectele urmărite de Budapesta” SURSE

Ministerul de Externe al României a reacționat la discursul președintelui maghiar János Áder care a comparat anexarea Crimeei de către Rusia cu Tratatul de la Trianon, printr-un mesaj către ambasadorul Ungariei în București, au afirmat surse guvernamentale pentru Ziare.com, care au adăugat că România nu a vrut să amplifice mesajul președintelui de la Budapesta, așa cum își doreau ungarii.

Potrivit surselor citate, MAE i-a transmis ambasadorului Ungariei la București Zákonyi Botond faptul că mesajul președintelui maghiar a fost „extrem de nepotrivit” și provocator la adresa țării noastre.

Ads

Totodată, Guvernul a ales să transmită mesajul pe canalul bilateral întrucât președintele ungar a rostit discursul (prin care a comparat ocuparea ilegală a Crimeei cu efectele Tratatului de la Trianon) într-un eveniment organizat de Ucraina, la care oficialii de la Kiev nu au reacționat după discurs. Din acest motiv, România nu a vrut să escaladeze situația pentru a nu aplifica efectele pe care Ugaria conta, au mai subliniat sursele citate.

Luni, 23 august, președintele Ungariei János Áder a comparat anexarea Crimeei de către Rusia cu Tratatul de la Trianon, încheiat după Primul Război Mondial, prin care Transilvania revenea României.

"În mintea maghiarilor s-a întipărit adânc atât agresiunea marilor puteri, cât şi trauma Trianonului, motiv pentru care noi ştim exact de ce anexarea Crimeii reprezintă o rană atât de sensibilă pentru poporul ucrainean”, a declarat șeful Statului de la Budapesta, aflat la summitul de la Kiev, eveniment la care a participat și premierul României Florin Cîțu.

De altfel, întrebat de ce nu a reacționat la mesajul oficialului ungar, Cîțu a subliniat că „aceste lucruri le discutăm aici, la București”, și că la summit au fost „niște reguli foarte clare”.

"Am fost la un summit, care are nişte reguli foarte clare, în care am susţinut, şi aici mă surprinde că nu interesează pe foarte multă lume, am văzut atacurile celor de la PSD, am susţinut drepturile minorităţii române din Ucraina, dreptul de a avea şcoală în limba maternă”, a declarat premierul.

Ciolacu: Inadmisibil ca Iohannis să tacă mâlc

Anterior, președintele PSD Marcel Ciolacu i-a atacat pe premierul Florin Cîțu și pe președintele Klaus Iohannis pe motiv că nu au luat poziție „atunci când țara lor este umilită la cel mai înalt nivel”, adăugând apoi că cei doi nu au apărat interesul național.

„România nu are premier! România nu are președinte! România nu are oameni de stat care să ia poziție atunci când țara lor este umilită la cel mai înalt nivel. De la un mărunt țepar penal blocat mental în numărătoarea delegaților la congres mă așteptam să fie complet paralizat și lipsit de reacție în fața declarației revoltătoare a președintelui Ungariei.

Ads

Dar este sfidător și inadmisibil ca președintele Iohannis să tacă mâlc de 24 de ore și să nu spună nimic față de comparația total deplasată între anexarea Crimeei de către Rusia și pierderea Transilvaniei de către Ungaria”, a afirmat Marcel Ciolacu marți, 24 august, pe Facebook.

De cealaltă parte, liderul PNL Ludovic Orban a catalogat mesajul președintelui ungar drept „o jignire la adresa României”, adăugând apoi că declarație „nu poate fi lăsată” fără răspuns.

"Este o declaraţie belicoasă, o declaraţie care n-are nicio legătură cu realitatea istorică şi care a fost făcută într-un cadru total nepotrivit. Acolo era cu totul şi cu totul alta temă de discuţie, iar să faci o legătură între anexarea Crimeei de către Rusia şi o decizie care, practic, a fost luată în urma voinţei populare exprimate pe baza contextului internaţional care exista la finalul războiului este o jignire la adresa României. (...) În mod normal o astfel de declaraţie nu poate fi lăsată fără răspuns", a relatat Ludovic Orban.