Purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, a afirmat luni, 20 septembrie, că nu vede ceva nou în privinţa partidului anunţat de Liviu Dragnea, astfel de iniţiative având în trecut şi alţi foşti lideri ai formaţiunii, dar au ajuns în zona neparlamentară.

"Nu este idee nouă în PSD. Au mai fost încercări de a face şi alte formaţiuni politice. Vă aduc aminte de alţi preşedinţi ai PSD care au avut aceleaşi încercări, aceleaşi demersuri. Astăzi sunt undeva în zona neparlamentară. Bănuiesc că se va întâmpla acelaşi lucru, adică nu văd ce ar fi nou astfel încât acest demers să fie de o altă natură. Au mai fost încercări şi toate au avut exact acelaşi traseu", a mai declarat Oprea, într-o conferinţă de presă.

Întrebat cum comentează declaraţiile lui Dragnea potrivit cărora PSD ar fi predat în totalitate preşedintelui Klaus Iohannis, Oprea a răspuns că atunci când sunt anumite evenimente cum ar fi Congresele PNL şi USR PLUS, care declanşează o criză politică, "apar scenarii şi către PSD".

"Primul lucru pe care l-aş spune este faptul că am câştigat alegerile, aşa că suntem atât de predaţi către oricare altă instituţie, încât le-am făcut în ciudă şi i-am bătut de i-am snopit. (...) Şi promitem că o să facem la fel data viitoare, o să câştigăm alegerile. Sigur că de fiecare dată când se mai întâmplă ceva, cum ar fi un Congres al PNL sau un Congres al USR PLUS, şi se declanşează o criză politică, apar şi spre PSD diverse scenarii. Ne-am obişnuit cu ele, sunt aceleaşi dintotdeauna. (...) Sigur că Liviu Dragnea a fost preşedintele PSD, a trecut printr-o suferinţă, totuşi, a fost într-o zonă pe care dumnealui a descris-o ca pe un iad. Din punctul acesta de vedere, înţelegem suferinţa prin care a trecut şi îi urăm multă sănătate", a mai spus Radu Oprea.

Radu Oprea nu simte în PSD prezenţa serviciilor secrete

Acesta a adăugat că nu simte în PSD prezenţa serviciilor secrete şi că nu a auzit de discuţii privind plecarea unora la formaţiunea anunţată de Liviu Dragnea.

"Haideţi să ne uităm la ultimele sondaje de opinie. Evident că faptul că politicile publice pe care le promovează PSD, care sunt politici publice alternative, soluţii faţă de ceea ce propune Guvernul la problemele reale ale românilor, este acel lucru care contează şi rezultatele se văd", a explicat purtătorul de cuvânt al PSD.

Fostul preşedinte al PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că va sprijini "cu toată experienţa" un partid nou-înfiinţat, Alianţa pentru Patrie, care are ca obiectiv "bunăstarea românilor" şi este animat de "patriotism economic".

"Prin octombrie am avut o discuţie cu Codrin Ştefănescu. (...) Mi-a zis că simte nevoia să sprijine apariţia unui nou partid care să nu mai fie măcinat de compromisuri interne, de oameni care nu au curaj, de acoperiţi, de infiltraţi, de tot felul de interese împletite care (...) distrug un partid sau îl lasă acolo unde trebuie să fie - 20%. (...) Am zis că sunt de acord şi îl voi sprijini cu tot ce ştiu eu, cu toată experienţa mea politică, administrativă, economică să se întâmple acest partid. Am găsit mai mulţi prieteni de-ai lui, patru oameni obişnuiţi, dar cu curaj, care au devenit membri fondatori (...), Codrin neimplicându-se de la început în documente pentru a nu risca ca undeva, pe parcursul procedurilor, să se blocheze (...) înfiinţarea partidului. Partidul s-a înfiinţat - se numeste Alianţa pentru Patrie. (...) E un partid la început. S-a născut din lacrimi, deznădejde şi din suferinţă. A noastră, a tuturor. Dar şi din speranţa că încă se mai poate recupera România", a declarat Dragnea, la Realitatea Plus.

