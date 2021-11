Deputat USR, despre negocierile dintre PNL și PSD: „Răbdarea noastră privind refacerea coaliţiei are o limită”

Deputatul USR Monica Berescu a declarat joi, 4 noiembrie, că răbdarea USR în privinţa refacerii coaliţiei are o limită, cerând PNL să ia o decizie rapidă şi să aleagă între reforme alături de USR şi întoarcerea la PSD, "adică la hoţie şi bani publici pentru baronii locali".

Monica Berescu, membru în Biroul Politic Naţional al USR, a mai declarat că PNL prelungeşte nepermis de mult criza, în condiţiile în care situaţia politică ar putea fi lămurită în doar câteva ore.

Ads

"PNL are două opţiuni, fie cu noi, fie cu PSD, dar trebuie să se decidă rapid. Răbdarea noastră privind refacerea coaliţiei are o limită. Liberalii întind cam mult coarda şi se poate oricând rupe. Acum PNL are de ales între a reface coaliţia cu USR şi să continue pe drumul reformelor sau să se întoarcă la PSD, adică la hoţie şi bani publici pentru baronii locali", a mai afirmat deputatul Monica Berescu.

Aceasta consideră că preşedintele Klaus Iohannis şi PNL au avut până acum două momente în care puteau să rezolve această criză, dar ambele ocazii au fost ratate.

"Au fost două momente irosite, la desemnarea lui Dacian Cioloş ca premier, apoi la desemnarea lui Nicolae Ciucă. De fiecare dată, Iohannis şi PNL au ales să blocheze refacerea coaliţiei şi să prelungească criza. Crearea unei majorităţi toxice, anti-reformiste va fi responsabilitatea lui Iohannis. Sperăm ca preşedintele şi PNL să nu aleagă acest lucru“, a precizat deputatul Monica Berescu.

Totodată, Berescu susţine că USR vrea refacerea coaliţiei PNL-USR-UDMR cu un nou premier, motivând că "avem sute de oameni care mor zilnic de Covid, iar preţurile la gaze şi curent s-au dublat faţă de anul trecut“.

Mai multe discuţii au avut loc miercuri seară, 3 noiembrie, între liderii PNL şi preşedintele Klaus Iohannis, pe de o parte, şi PNL şi PSD pe de altă parte, au precizat surse politice pentru News.ro. Este vorba de discuţii premergătoare întâlnirii oficiale a celor două partide, care urmează să aibă loc joi, 4 noiembrie, la Parlament.

Social-democraţii au transmis că şi-ar dori câteva ministere de forţă, precum Internele şi Finanţele, în timp ce liberalii au primit de la preşedintele României mandat clar să nu renunţe la funcţia de premier.

Ads

Cu o zi în urmă, liderii PNL au purtat discuţii cu cei ai USR, dar nu s-a luat nicio decizie în privinţa refacerii coaliţiei PNL-USR-UDMR.





Cioloș, despre o eventuală propunere a lui Cîțu ca premier: „O glumă”



Dacian Cioloș a respins joi o eventuală nouă desemnare a lui Florin Cîțu pentru funcția de premier, pe care o cataloghează drept „o glumă”. De asemenea, Cioloș le-a transmis liberalilor USR nu va intra la noi negocieri decât după ce va fi clar că PNL dorește refacerea coaliției de guvernare.

„PNL are ce întâlniri vrea. Nu asta e problema noastră. Noi vrem să știm cât mai repede ce decide PNL. De câteva săptămâni par nehotărâți, nu știu ce vor în partid. PNL trebuie să-și asume o decizie clară. Ei știu care sunt așteptările noastre. Avem nevoie în continuare să punem în aplicare reforme. Toate soluțiile temporare pentru ieșirile din criză nu rezolvă probleme structurale.

Ads

PSD a aruncat în aer țara, nu a rezolvat probleme până acum. USR a fost foarte clar în așteptări. Un plan de reforma clar asumat. Bugetul pentru anul viitor care să fie clar și realist și un mod de funcționare a coaliției atât în deciziile din guvern cât și în deciziile din parlament ca să evităm pe viitor subordonarea coaliției. Lucrurile au fost clare ieri din punctul nostru de vedere. Acum PNL trebuie să decidă. Noi vom intra la negocieri doar după ce e clar că PNL vrea refacerea coaliției”, a explicat Dacian Cioloș într-o intervenție la Digi24.

Liderul USR a mai adăugat apoi că România nu mai are răbdare și că liberalii trebuie să își asume o decizie. Totodată, întrebat dacă partidul său ar accepta ca Florin Cîțu să fie din nou premier, Cioloș a catalogat scenariul drept „o glumă”.

Ads

„Cât mai discută și cu PSD și cu noi, îi lăsăm să discute doar cu PSD. Noi avem răbdare de câteva săptămâni deja. Românii și România nu mai are răbdare. PNL trebuie să-și asume responsabilitate față de oamenii care i-au ales. (...) E o glumă (n.red.: întrebat dacă USR l-ar accepta pe Florin Cîțu ca premier). Să încheiem acest subiect. Propun să discutăm de lucruri serioase, de cum structurăm funcționarea coaliției. E un subiect închis”, a mai adăugat liderul USR.