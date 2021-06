Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat luni ca este convins ca, in cazul in care Renate Weber va fi repusa in functia de Avocat al Poporului, aceasta va ataca la Curtea Constitutionala ordonantele de urgenta privind amanarea majorarii alocatiilor pentru copii si cea prin care se introduce coplata in sistemul de sanatate.

"Decizia CCR privind revocarea Avocatului Poporului este un alt subiect de mare interes. Cred ca toti cetatenii asteapta decizia de maine (marti - n.r.) din partea judecatorilor CCR. Noi ne asteptam sa fie o decizie favorabila, pentru ca revocarea doamnei Renate Weber a fost ilegala si neconstitutionala si aceasta monstruoasa coalitie a ilegalitatilor a iesit din nou sa atace statul de drept, din matca statului de drept. (...) Sunt convins ca, daca doamna Renate Weber va fi din nou in functia de Avocat al Poporului, cu certitudine, motivele care au stat la baza demiterii ei, adica ordonanta privind amanarea cresterii alocatiilor si ordonanta privitoare la introducerea coplatii, adica a privatizarii sistemului sanatatii, asa cum este cunoscuta, vor fi atacate la Curtea Constitutionala", a spus Oprea, intr-o conferinta de presa dupa sedinta Biroului Politic National al PSD.

Ads

El a adaugat ca este convins ca Renate Weber va ataca cele doua ordonante la CCR, pentru ca aceasta a atacat o alta ordonanta de urgenta emisa pe vremea cand ministru al Sanatatii era Victor Costache si care se referea tot la coplata.

Oprea a amintit ca presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis o scrisoare catre Comisia Europeana in care a sesizat "abuzurile asupra statului de drept" din partea coalitiei de guvernare, iar "partenerii europeni sunt foarte ingrijorati si monitorizeaza aceasta situatie".