Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, 17 iunie, la dezbaterea proiectului de lege cu privire la sustinerea familiilor tinere cu copii, ca cea mai mare problema a Romaniei este de natura demografica.

"Orice om politic responsabil este constient de faptul ca cea mai mare problema pe care o are acum Romania ca stat, ca neam este de natura demografica. De fapt vorbim de declinul populatiei. Mai mult, declinul populatiei si imbatranirea ei duc la o problema intre viata si moarte pentru o economie, deficitul de forta de munca si colapsul sistemelor de pensii.

Singura solutie pentru aceasta problema este stimularea natalitatii in paralel cu combaterea migratiei fortei de munca. Pentru prima oara, numarul de copii romani nascuti in strainatate a depasit numarul de copii nascuti in Romania. Este cel mai grav indicator, iar toti politicienii, indiferent daca sunt la guvernare sau in opozitie, trebuie sa gaseasca solutii sa readuca acesti romani cu copii in tara, unde cu totii avem obligatia de a creste nivelul de servicii si de a stimula revenirea lor in tara", a afirmat Marcel Ciolacu in cadrul intalnirii care a avut loc joi, 17 iunie, la Parlament.

Liderul social-democratilor a mai spus ca initiativa legislativa a PSD propune cresterea alocatiilor, deduceri salariale pentru salariatii care au copii si tichete sociale in vederea stimularii participarii copiilor cu varsta de pana la 6 ani la invatamantul prescolar.

"Din punctul meu de vedere, solutia pentru natalitate nu tine doar de durata concediului de maternitate sau de nivelul alocatiei. Sunt doar puncte de plecare. Familiile tinere au nevoie de servicii, de crese moderne, de gradinite, de scoli, de after-school, de servicii de sanatate adecvate. Practic, mamele au nevoie de o intreaga infrastructura de servicii sociale, de educatie si sanatate dupa ce se termina concediul de maternitate. Faptul ca ne jucam cu alocatia astazi, este alocatia, maine nu o dublam, doar o reesalonam, apoi nu o mai reesalonam, vorbim de cresterea varstei de pensionare in principal la femei, toate aceste lucruri duc sau au dus in anul 2019 -2020 la cel mai mic numar de copii nascuti in ultimii 50 de ani", a mai explicat Ciolacu.

Propunerea legislativa a PSD reglementeaza alocatia de stat stabilita la 00 de lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani ori de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap, 300 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani si 600 de lei pentru copiii cu varsta intre 3 ani si 18 ani in cazul copilului cu handicap.

Pentru a stimula participarea la invatamantul prescolar a copiilor cu familii defavorizate este oferit un stimulent educational lunar si anume tichete sociale de 1.000 lei pentru copii cu varsta intre 0 si 3 ani si de 1.500 de lei pentru copii cu varsta intre 3 si 6 ani. Tichetele sunt acorrdate copiilor cu familii care au venituri nete pe persoana, calculate inclusiv pentru copiii aflati in intretinere, sub 1.000 lei pe luna.

De asemenea, tichetul este acordat doar copiilor de pana la 6 ani inscrisi intr-o unitate de invatamant prescolar si anume in crese, gradinite publice si private, mai arata propunerea de lege.

Initiativa mai prevede o serie deduceri personale din venitul brut lunar din salarii pentru cei care au copii.