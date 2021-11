De la ”PE-SE-DE” - cel mai mare dușman la prieteni de cursă lungă. Cum s-a schimbat mesajul lui Cîțu și Iohannis în funcție de interese

PNL și PSD negociază împreună cu UDMR formarea unui nou guvern. Florin Cîțu a anunțat că va merge la Cotroceni cu mai multe variante de premier, urmând ca decizia finală să-i aparțină lui Klaus Iohannis.

În urmă cu un an, când au fost alegeri locale și parlamentare, discursul PNL se învârtea în jurul unui subiect major, și anume ”să scape țara de PSD”. Oamenii au rezonat, ceea ce s-a văzut la vot, astfel că la putere a ajuns un guvern format din PNL, USR și UDMR.

Nici un an mai târziu, lucrurile s-au schimbat radical. Guvernul Cîțu a fost demis prin moțiune de cenzură, iar liberalii au bătut palma ulterior cu social democrații.

După ce liberalii și președintele Klaus Iohannis au criticat aspru PSD în toate declarațiile și au dat vina pe membrii partidului pentru toate lucrurile care au mers greșit în România, discursul acestora s-a schimbat aproape peste noapte în lumina noilor evenimente.

Era în care PSD era dușmanul suprem

Klaus Iohannis: ”PSD a demonstrat că nu este capabil să se schimbe” - 24 noiembrie 2020

Acum aproape un an, președintele Klaus Iohannis ținea unul dintre cele mai dure discursuri la adresa PSD. Spunea că nu este capabil să se schimbe, că țara noastră a intrat nepregătită într-o criză sanitară din cauza social democraților, urmând ca la final să îndemne oamenii să iasă la vot pe 6 decembrie ”pentru a lăsa definitiv în urmă acest coșmar”.

”România a intrat complet nepregătită într-o criză sanitară fără precedent. Partidul Social Democrat este principalul vinovat pentru acest dezastru.

„Nicio reformă nu a scăpat nesabotată de PSD.

„În 2016, România a intrat într-una dintre cele mai negre perioade ale istoriei sale recente. Consecințele ar fi fost dramatice pentru viitorul țării noastre dacă cetățenii, cele câteva partide democratice și cu mine nu ne-am fi opus cu toate forțele. Pe 6 decembrie, trebuie să lăsăm în urmă definitiv acest coșmar.

Țara noastră a fost puternic afectată ani la rând de corupția și incompetența guvernelor PSD, care au blocat dezvoltarea, nu au investit în infrastructură și au direcționat fondurile publice către clientela de partid. Nicio reformă nu a fost dusă până la capăt în România, nicio reformă care s-a dorit reală nu a scăpat nesabotată de PSD.

PSD a demonstrat că nu este capabil să se schimbe. În ciuda încercărilor de a-și cosmetiza imaginea, rămâne aceeași formațiune retrogradă, a baronilor roșii, tributară unui mod de a face politică pe care cetățenii nu îl mai tolerează și nu și-l mai doresc.

Pe 6 decembrie, îndepărtarea PSD de la butoanele puterii poate să fie, în sfârșit, definitivă!”, sunt fragmente din declarațiile lui Klaus Iohannis de acum un an.

Și în urmă cu doi ani, înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale, președintele Klaus Iohannis posta pe Facebook un mesaj în care le transmitea românilor că nu va dialoga niciodată cu un reprezentant al PSD, partid ”care acum mimează democrația, după ce a sfidat sistematic valorile și principiile democratice, care i-a umilit pe români, care s-a făcut scut în fața corupților și penalilor”.

Florin Cîțu: ”A venit momentul să scăpăm România de PSD”

Cu trei zile înainte de alegerile parlamentare din 2020, Florin Cîțu îndemna românii să iasă la vot ”pentru a scăpa România de PSD”. Acesta spunea că personaje precum Ciolacu, Tudose sau Grindeanu ar trebui să fie trimise lângă Dragnea (n.r. - în închisoare), adăugând că ”au fost trei ani de coșmar pentru România în dictatura PSD”.

Pe același fir, în septembrie 2021, Florin Cîțu spunea că ”a negocia cu PSD înseamnă a negocia împotriva poporului român” și dădea asigurări că acest lucru nu se va întâmpla niciodată.

”A negocia cu PSD înseamnă a negocia împotriva poporului român. Niciodată, Partidul Național Liberal sau eu nu vom face un compromis cu PSD. Nu vom fi alături de PSD, PSD-ul lui Dragnea, lui Ciolacu sau al altor pesediști. Niciodată nu vom fi lângă ei. Cine este lângă PSD, este cu Dragnea și este cu Ciolacu” - Florin Cîțu - septembrie 2021.

La congresul PNL, unde Cîțu a ieșit câștigător în fața lui Orban, acesta a avut același tip de discurs, numind PSD ”cel mai mare inamic al PNL”.

”Nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie votați PSD. Niciodată! Cum aș putea, când PSD este și va rămâne cel mai mare inamic al Partidului Național Liberal. Cât sunt eu președinte al Partidului Național Liberal nu vom face alianță cu PSD. Ne delimităm de acest partid toxic, care a făcut rău românilor”, spunea Cîțu la Congresul PNL.





Era în care PSD devine prieten

În urmă cu două săptămâni, Iohannis a susținut o declarație de presă în care a atins și tema formării unui nou guvern. Tonul său a fost unul mult mai dulce, deloc radical, și deși nu a spus direct că susține un guvern format din PNL și PSD, a declarat că ”partidele au reluat discuțiile între ele și acesta este un lucru foarte bun”.

”Prima temă se referă la procedurile de instalare a unui nou guvern. Din păcate, ultima propunere nu a întrunit un număr suficient de posibile voturi în Parlament și, astfel, Guvernul Ciucă nu s-a mai prezentat în Parlamentul României. Între timp, partidele au reluat între ele discuțiile și acest lucru este foarte bun.

Este foarte clar că încercările de a forma guverne minoritare nu au dus la rezultate și, în consecință, nu pot să accept în continuare astfel de abordări.

În concluzie: voi aștepta cu consultările formale până când din discuțiile dintre partide se cristalizează o majoritate, o majoritate asumată de partidele care vor dori să propună un guvern. Abia atunci, când această majoritate va fi asumată, voi convoca consultări pentru formarea noului guvern”, spunea Klaus Iohannis în 4 noiembrie.

Mai mult, la congresul PNL, președintele a atacat USR PLUS, spunând că guvernarea nu este un loc al ironiilor, în care unii parteneri se comportă "ca și cum ar fi pe rețele de socializare", iar la primul impas "își iau lucrurile și pleacă".

Florin Cîțu: ”Am găsit în această seară multe lucruri care pot să ne unească”

Liberalii au avut primele discuții cu PSD în vederea formării unui nou guvern în 4 noiembrie 2021. La finalul acestora, Florin Cîțu a spus că a găsit multe lucruri care pot să unească cele două partide.

”Eu cred ca am gasit in aceasta seara multe lucruri care pot sa ne uneasca, de exemplu situatia pe care o vedem astazi in Romania si pentru a gasi solutii pentru ceea ce avem astazi in Romania. Avem o criza in sanatate, in energie si pentru acestea avem nevoie de un Guvern, de o guvernare stabila. Daca vom reusi impreuna cu cei de la PSD sa facem acest lucru, este OK”, spunea Florin Cîțu în 4 noiembrie.

Sâmbătă și duminică, 13 și 14 noiembrie, au avut loc noi runde de negocieri, iar reprezentanții ambelor partide, Florin Cîțu și Marcel Ciolacu, au dat de înțeles că au căzut de acord în privința a aproape toate aspectele.

”Aproape 95% din programul de guvernare a fost trecut de ambele partide. Mai avem 5%. Continuăm discuțiile mâine. Mâine cred că le finalizăm pe toate”, a spus sâmbătă președintele PSD Marcel Ciolacu.

Discuțiile s-au concretizat și mai mult duminică. Florin Cîțu a agreat cu PSD ca partidele să meargă la președintele Klaus Iohannis cu mai multe variante de premier, au stabilit că vor crește pensiile, alocațiile și investițiile și că va rămâne cota unică.