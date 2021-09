Cum a devenit AUR frecventabil, de la un partid hulit. Pierzătorii și câștigătorii moțiunii de cenzură

La începutul lunii septembrie, imediat după scandalul demiterii lui Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției, atât PSD, cât și USR PLUS și AUR au anunțat că depun moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu.

Cu toate că inițial șansele ca aceasta să treacă nu erau în favoarea opoziției, odată cu ieșirea USR PLUS de la guvernare partidele au îndeajuns de multe voturi pentru a putea trânti executivul. Acest scenariu însă nu e în favoarea tuturor formațiunilor, iar conform analiștilor consultați de Ziare.com, cel mai mare câștigător al demersului ar putea fi AUR.

PSD așteaptă ca USR PLUS să-și rupă gâtul

PSD a fost primul partid care a anunțat că va depune moțiune de cenzură împotriva guvernului. Cu toate că la început social-democrații au anunțat că o vor depune după congresul PNL , pentru a nu interveni la alegerile din tabăra liberală, la o săptămână distanță aceștia anunță că se răzgândesc și că de fapt vor să depună moțiunea înaintea congresului, chiar în prima săptămână parlamentară.

Scandalul din interiorul coaliției de guvernare avea însă să le schimbe din nou planurile, iar după ce USR PLUS și AUR au depus înainte lor moțiunea, formațiunea lui Ciolacu a anunțat că o vor vota. Cu toate astea, social-democrații au tergiversat de mai multe ori, în cadrul Birourilor Permanente, procedura prin care moțiunea ar fi ajuns la vot. Conform analistului politic Cristian Pîrvulescu, PSD nu are motiv să „irosească” o moțiune, întrucât ar avea îndeajuns de mulți parlamentari pentru a iniția una nouă.

„PSD nu a renunțat la moțiunea de cenzură. Câtă vreme vor vota moțiunea USR PLUS și câtă vreme au reiterat că vor depune moțiunea, de ce ar irosi PSD o moțiune? E foarte posibil ca această moțiune să nu treacă. Nu mă refer neapărat că semnatarii nu sunt cât e nevoie pentru căderea guvernului ci că nu sunt deloc convins că toți parlamentarii PSD vor vota moțiunea”, a explicat politologul pentru Ziare.com.

De cealaltă parte, Alfred Bulai vorbește despre cum formațiunea condusă de Marcel Ciolacu ar putea să ducă conflictul dintre PNL și USR PLUS într-o zonă de hilar. Totodată, „în momentul în care USR va vota textul moțiunii PSD, e foarte ciudat pentru electoratul lor. Pentru PSD nu e o treabă foarte mare, nu au cum să piardă”, a relatat analistul.

USR PLUS taxat în interior și în exterior

În ce privește USR PLUS, niciunul dintre actorii politici nu se aștepta ca partidul condus de către Dacian Cioloș și Dan Barna să apeleze la AUR pentru a aduna destul semnături pentru a iniția o moțiune de cenzură. Cu toate astea, USR PLUS se află în cea mai dificilă situație. Conform analiștilor, formațiunea riscă să fie taxată de către electorat. Totodată, chiar și în cazul în care guvernul cade, singura variantă în care USR PLUS ajunge din nou la guvernare este alături de PNL, adică partidul împotriva căruia a inițiat moțiunea.

„Dacă cade guvernul, cade cu ajutorul USR, dar USR care s-a aliat cu PSD și AUR. Ceea ce extrem de deranjant pentru electoratul USR dar și pentru useriști. AUR e diametral opus USR-ului. Întrebarea e ce se întâmplă în momentul respectiv. Am mari îndoieli că USR va intra într-o guvernare ulterioară indiferent de rezultatul moțiunii”, a adăugat Alfred Bulai.

Totuși, în opinia lui Cristian Pîrvulescu, în cazul în care se va ajunge la căderea guvernului, USR PLUS ar putea avea posibilitatea să ceară numirea prim-ministrul, întrucât acesta „nu e dat de partidul cel mai mare, ci de partidul fără de care nu se poate forma majoritate”.

AUR, principalul câștigător al crizei

Cu toate că în afară de UDMR are cea mai mică reprezentativitate din Parlament, AUR poate ajunge unul dintre principalii câștigători ai moțiunii de cenzură. Astfel, din partid hulit de către aproape toate partidele, alianța cu USR dă semnalul că AUR devine un partid frecventabil, în ciuda apelurilor din partea societății civile care cerea clasei politice să-l izoleze. „Efectul pervers al acestei alianțe între USR PLUS și AUR este că AUR a devenit frecventabil și legitimat. Eu pot să înțeleg mișcarea USR PLUS, dar e periculos. George Simion are simțul cel mai politic dintre toți liderii AUR. Ar fi putut să spună că nu colaborăm cu USR PLUS, dar nu a făcut-o”, a explicat Cristian Pîrvulescu.

O părere similară are și Alfred Bulai, care notează că AUR „a jucat bine” și a acceptat modificările la moțiunea de cenzură pe care o propuseseră inițial, astfel încât documentul care avea 16 pagini a scăzut la 3 pagini după ce USR PLUS a scos criticile la miniștrii pe care i-a avut la guvernare dar și trimiterile la teme sensibile cum ar fi vaccinarea sau educația sexuală în școli.

„Din moment ce colaborezi cu ei la un obiectiv politic atât de important, atunci înseamnă că sunt frecventabili. Adică tot ce au încercat să construiască, că e inadmisibil să vorbim vreodată cu AUR, e cam trecut cu vederea pentru că înseamnă că sunt frecventabili dacă ai semnat alături de ei”, adaugă politologul.

PNL așteaptă congresul

În contextul în care moțiunea de cenzură are cele mai mari șansă să fie votată abia după congresul PNL în urma căruia se va alege noul președinte al partidului, premierul Florin Cîțu și actualul lider Ludovic Orban își adresează unul altuia acuze din ce în ce mai grave iar taberele lor dau imaginea unei dezbinări ce se lărgește pe zi ce trece.

Întrebat cum vor arăta taberele din PNL după congres, Alfred Bulai a explicat că totul depinde de cine va câștiga partidul. În cazul în care la conducerea formațiunii va rămâne Ludovic Orban, analistul e de părere că există „o șansă foarte mare” ca partidul să se rupă iar gruparea Cîțu să-și facă propriul partid. De cealaltă parte, dacă Florin Cîțu va prelua șefia PNL, Ludovic Orban va fi tras pe linie moartă, însă acesta va rămâne în partid.