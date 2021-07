Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, si 11 primari social-democrati din judet s-au aratat nemultumiti joi, 1 iulie, de faptul ca Ministerul Dezvoltarii a anuntat ca s-au terminat fondurile PNDL pentru acest an si au transmis ca in judetul Iasi 233 de proiecte risca sa fie sistate pentru ca primariile nu au bani sa le continue.

Senatorul PSD Maricel Popa a spus, intr-o conferinta de presa, ca Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a informat primariile, printr-o scrisoare, ca au fost epuizate fondurile din PNDL pentru anul in curs.

Potrivit reprezentantilor PSD, ministerul ar fi recomandat ca lucrarile sa fie finantate din fondurile primariilor, urmand ca ulterior sa fie decontate de la bugetul central.

Liderul PSD Iasi senatorul Maricel Popa a precizat ca din 481 de proiecte derulate prin PNDL in judetul Iasi, 233 sunt in diverse stadii de executie (48,5 la suta), iar suma necesara pentru finalizarea lucrarilor este de aproximativ 307 milioane de lei.

"Nu este posibil ca la jumatatea anului, cand lucrarile la proiectele de investitii ar trebui sa fie in toi, Ministerul Dezvoltarii sa anunte intempestiv ca nu mai dispune de bani pentru decontarea cheltuielilor din PNDL. Consecintele vor fi devastatoare pentru economia romaneasca. Sunt niste inconstienti. Am o situatie cu toate contractele PNDL din judetul Iasi, iar foarte multe sunt inca in derulare. Noi am alocat bani pentru aceste proiecte, le-am monitorizat si acum am ajuns in situatia ca ele sa fie oprite la jumatatea drumului" a declarat senatorul Maricel Popa.

La conferinta de presa au fost prezenti si 11 primari PSD din judet, o parte dintre acestia exprimandu-si nemultumirea fata de sistarea finantarilor lucrarilor din PNDL.

"Si colegii de la PNL si USR-PLUS sunt in asentimentul nostru. Este o problema reala. Suntem intr-o situatie critica. Noi, orasul Harlau, daca nu am fi beneficiat de investitiile prin PNDL, din bugetul propriu nu am fi reusit sa le facem. Am construit o gradinita, am modernizat strazi, trotuare, am intervenit in zone care nu au mai fost modernizate de 40 de ani", a declarat primarul orasului Harlau, Radu Gheorghita Curca.

La randul sau, Gheorghe Valeanu, edil al localitatii Ion Neculce, a dat ca exemplu dispensarul din comuna care a fost construit in proportie de 71 la suta, insa primaria nu mai dispune de fonduri pentru decontarea lucrarilor.

"Construim in comunitatea noastra un dispensar medical modern. Stadiul lucrarilor este acum la 71 la suta. Mai avem de decontat cheltuieli in valoare de aproximativ 600 mii de lei. Acesti bani sunt mai multi decat toata suma pe care am alocat-o de la primarie la investitii in acest an. Cum sa ne descurcam? Consiliul Judetean Iasi si Guvernul ne ignora", a declarat primarul Gheorghe Valeanu.

Reprezentantii PSD Iasi au cerut guvernului sa aloce sumele necesare la prima rectificare bugetara, astfel incat proiectele de dezvoltare din comune sa poata fi continuate.

"Alocarile pentru PNDL trebuie sa fie reluate. Acest lucru se poate face la rectificarea de buget. Vom pune presiune pe guvernanti, pentru ca altfel banii investiti pana acum se vor pierde. Primariile nu au fondurile necesare pentru a sustine din bugetele proprii astfel de investitii", a mai afirmat seful PSD Iasi, senatorul Maricel Popa.