Primarul din Stefanestii de Jos, cercetat pentru ca ar fi violat si lasat insarcinata o fata de 12 ani, s-a autosuspendat din PNL. Solicita teste poligraf si ADN

Primarul din Stefanestii de Jos, Robert Stefan, cercetat intr-un dosar in care se fac cercetari pentru act sexual cu minor, viol, santaj si influentarea declaratiilor si in care este acuzat ca ar fi intretinut relatii sexuale cu o fata de doar 12 ani - care a dat nastere unui copil - iar apoi ar fi amenintat-o pentru a pastra tacerea, anunta ca s-a autosuspendat din PNL pentru a nu aduce prejudicii de imagine partidului.

De asemenea, el afirma ca a solicitat un test poligraf si un test ADN care vor arata exact contrariul a tot ceea ce se "speculeaza" despre el in spatiul public, adaugand ca "justitia nu ar trebui sa se faca la televizor".

"Pe fondul informatiilor complet neadevarate care circula despre mine in spatiul public, desi ma declar nevinovat, am decis sa ma autosuspend din partid si sa renunt la calitatea de membru al Partidului National Liberal pana la clarificarea situatiei. Este o decizie grea, dar imperativa, intrucat nu imi doresc sa aduc in niciun fel prejudicii de imagine partidului meu", a scris pe Facebook primarul.

El isi exprima increderea ca isi va demonstra nevinovatia.

"Probele vor demonstra asta, pentru ca am solicitat un test poligraf si un test ADN care vor arata exact contrariul a tot ceea ce se speculeaza despre mine in spatiul public. Sunt convins ca se va face dreptate iar numele meu va fi reabilitat, dar in niciun caz justitia nu ar trebui sa se faca la televizor. Ar trebui sa lasam magistratii sa isi faca treaba, fara presiuni de acest fel", scrie Robert Stefan.

El precizeaza ca dosarul este in desfasurare si nu poate comenta mai multe, intrucat asteapta finalizarea lui.

Primarul din Stefanestii de Jos, Robert Stefan, retinut joi seara, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru act sexual cu minor, viol, santaj si influentarea declaratiilor si in care este acuzat ca ar fi intretinut relatii sexuale cu o fata de doar 12 ani, pe care apoi ar fi amenintat-o pentru a pastra tacerea, a fost pus in libertate o zi mai tarziu.

"Prin ordonanta procurorului din aceeasi data a fost respinsa propunerea organelor de cercetare penala si a fost respinsa masura retinerii, intrucat nu mai subzista temeiurile care au stat la baza acesteia, urmand ca cercetarile sa fie continuate cu suspectii in stare de libertate", a transmis vineri Parchetul Judecatoriei Buftea.