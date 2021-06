O primarie din judetul Gorj a cumparat pentru caminul cultural din localitate instrumente muzicale de peste 280.000 de lei. Pe instrumente nu are, insa, cine sa cante, arata Digi 24.

Potrivit sursei citate, Primaria comunei Arcani, aflata la 14 kilometri de municipiul Targu Jiu, a cumparat sute de instrumente pe care nu are cine sa cante.

Primarul comunei Arcani, Aristica-Daniel Coiculescu, a explicat pentru Digi 24 de ce a facut aceasta achizitie: "O sa extindem sectiile externe ale Scolii Populare de Arta cu instructori pentru pian, tambal, pentru vioara. Nu trebuie sa luam in considerare numai cati copii invata in Scoala Arcani. Daca imi vine un adult de 40 de ani si vrea sa participe? Ce-i spun? Nu mai sunt instrumente!"

Potrivit sursei amintite, instrumentele cumparate de primarul din Arcani le intrec pana si pe cele folosite de profesionistii de la Anasamblul "Doina Gorjului".

"Am vrut sa vad si eu ce e pe lista domnului primar. Initial am vrut sa spun ca ar putea fi vorba despre un domn care nu e prea dus la biserica, dar ulterior am aflat ca e preot domnul primar", a declarat Gheorghe Porumbel, reprezentant al ansamblului folcloric "Doina Gorjului".

Potrivit gorjonline.ro, Primaria Arcani a cumparat urmatoarele instrumente muzicale:

Flaut - 45 bucati

Fluier - 45 bucati

Tambal - 9 bucati

Saxofon - 6 bucati

Trompeta - 25 bucati

Trombon - 9 bucati

Chitara - 5 bucati

Mandolina - 6 bucati

Orga - 2 bucati

Acordeon - 8 bucati

Clarinet - 5 bucati

Nai - 14 bucati

Cimpoi - 9 bucati

Pian - 4 bucati

Vioara electrica - 19 bucati