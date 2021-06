Primar din Dambovita, arestat la domiciliu in dosarul vizelor false de flotant

Primarul comunei dambovitene Cojasca, Gheorghe Victor, a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile, la fel si patru functionari publici, in dosarul privind eliberarea in fals de vize de resedinta, conform unor surse judiciare.

Instanta a dispus aceasta masura in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce edilul fusese retinut pentru 24 de ore, in urma perchezitiilor care au avut loc marti la el acasa si la o institutie publica.

Conform surselor citate, alti doi functionari publici - un angajat al Primariei Cojasca si un angajat al Serviciului Public Comunitar de Evidenta Populatiei Cojasca - au recunoscut faptele si au primit control judiciar pentru 60 de zile.

Functionarii sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu in forma continuata, fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata, fals informatic in forma continuata si fals intelectual in forma continuata, iar edilul este acuzat de instigare si complicitate la aceste infractiuni.

Ancheta vizeaza eliberarea in fals de vize de resedinta. Vizele ar fi fost eliberate pentru persoane care nu au locuit niciodata in imobilele respective, iar proprietarii nu stiau ca la adresele lor au fost eliberate astfel de vize.