Romania ramane in starea de alerta. Proiectul urmeaza sa fie aprobat de Guvern

Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi o hotarare pentru suplimentarea numarului maxim de posturi in cadrul DIICOT, precum si un act normativ referitor la indicatorii de incluziune sociala.

De asemenea, Executivul urmeaza sa aprobe, printr-o hotarare, prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 12 iulie.

Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de presa al Guvernului, proiectele de acte normative de pe agenda sedintei vizeaza:

* Suplimentarea cu 96 a numarului maxim de posturi pentru Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), dintre care:

- 11 posturi de procuror (de la 295 la 306 posturi);

- 45 de posturi de specialist (de la 40 la 85 de posturi);

- 40 de posturi de personal auxiliar de specialitate, economic si administrativ (de la 270 la 310 posturi).

* Guvernul urmeaza sa aprobe indicatorii de incluziune sociala, care vor fi utilizati in fundamentarea propunerilor de politica publica in domeniul incluziunii sociale, in strategia nationala de incluziune sociala sau in strategiile sectoriale.

Urmeaza sa fie aprobati 47 de indicatori de incluziune sociala, printre care: rata riscului de saracie sau excluziune sociala, rata deprivarii materiale severe, rata saraciei relative, ponderea persoanelor in varsta de pana la 60 ani din gospodarii cu o intensitate foarte redusa a muncii, rata de activitate, rata de ocupare sau rata somajului.

* Programul national "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate" urmeaza sa fie prelungit cu doi ani.

Prin modificarea HG 251/2015, programul national "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate" urmeaza sa fie derulat pe o perioada de noua ani, incepand cu luna septembrie 2015, si nu sapte ani, cum prevede actul normativ initial. Perioadele de acordare a sprijinului prevazute vor putea fi prelungite pana la finalizarea implementarii programului national "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate", la solicitarea beneficiarilor si cu aprobarea Ministerului Educatiei.

* Guvernul urmeaza sa aprobe scoaterea din rezervele de stat si acordarea imediata ca ajutor umanitar intern de urgenta, cu titlu gratuit, a cantitatii de 10.000 litri motorina, in limita sumei de 31.654 lei, necesara desfasurarii masurilor de interventie operativa pentru protectia populatiei afectate de urmarile distructive ale inundatiilor de pe raza comunei Arieseni, judetul Alba.

* Urmeaza sa fie aprobata nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii "Modernizarea Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime - SCOMAR".

Proiectul isi propune realizarea mentenantei evolutive a urmatoarelor componente din cadrul SCOMAR si a infrastructurii de comunicatii din cadrul sistemului localizat in zona de sud a judetului Constanta:

- inlocuirea a minim 4 radare din cele 7 existente;

- inlocuirea a minim 7 echipamente optoelectronice din cele 8 existente;

- inlocuirea aplicatiei integrate de supraveghere SCOMAR existenta;

- inlocuirea a minim 17 link-uri radioreleu

- inlocuirea echipamentelor din cadrul subsistemului de securitate perimetrala cu o solutie integrata de securitate.

Proiectul are o valoare de 71.961.096,66 lei cu TVA, pentru finantarea caruia s-a avut in vedere atat Fondul pentru Securitatea Interna (2014 - 2020), in cadrul caruia sunt semnate deja trei contracte de finantare (in valoare de aproximativ 51.550.348 lei cu TVA), cat si accesarea altor surse de finantare nerambursabile aferente cadrului financiar 2021 - 2027 sau de la bugetul de stat.

* Proiecte de hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2021 ale:

- Societatii Nationale de Radiocomunicatii S.A.;

- Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civila Romana";

- Companiei Nationale "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A.";

- Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti - S.A.".

* Pe agenda figureaza si un proiect de lege care prevede aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2020. Astfel, contul general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 cuprinde venituri de 80.766 milioane lei, cheltuieli de 82.360 milioane lei si un deficit de 1.593 milioane lei. Contul general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2020 cuprinde venituri de 7.272 milioane lei, cheltuieli de 8.724 milioane lei si un deficit de 1.451 milioane lei.

* Un alt proiect de lege vizeaza aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2020.

Contul general anual de executie a bugetului de stat aferent anului 2020 cuprinde venituri de 134.236 milioane lei, cheltuieli de 246.929 milioane lei si un deficit de 112.693 milioane lei.

Contul anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate aferent anului 2020 cuprinde venituri de 44.776 milioane lei, cheltuieli de 45.219 milioane lei si un deficit de 442 milioane.

Contul general anual al datoriei publice a statului aferent anului 2020 cuprinde datoria publica in valoare de 591.469 milioane lei (datoria publica guvernamentala in valoare de 573.986 milioane lei si datoria publica locala in valoare de 17.483 milioane lei).