Președintele tuturor cetățenilor care desparte poporul în două

Unora li se poate părea curios că Președintele României se ia de câte un partid politic parlamentar, pe care îl face cu ou și cu oțet, în monologurile pe care le ține în fața publicului guvernat.

Cum a fost cazul cu Partidul Social Democrat și cum este cazul cu Uniunea Salvați România.

Desigur, aspectul curios rezidă în faptul că o asemenea abordare mediatică nedumerește de două ori. O dată, când ne întrebăm oare cum mai poate media, cum mai poate consulta, cum se mai poate adresa camerelor reunite ale Parlamentului un președinte care se rățoiește în public la un partid politic parlamentar? Și a doua oară, când ne întrebăm oare cum mai poate fi președintele tuturor cetățenilor un președinte care desparte poporul suveran unitar în două: susținătorii celor pe care îi laudă și susținătorii celor pe care îi ceartă? După care să vorbească despre ce ar vrea „cu adevărat” poporul, în întregul său.

Dar asta e doar o curiozitate, cum spuneam. Una care va rămâne întotdeauna nesatisfăcută, deoarece tehnica de comunicare publică prin monolg (așa-zisele declarații de presă) exact de asta e promovată: ca să nu permită cuiva să încerce să își satifacă vreo curiozitate, din comportamentul guvernanților declarativi.

Dar mai este un aspect, care poate fi lesne lămurit, dacă apelăm la bunul simț, de preferință dublat de ceva teorie în materie. Și anume, are sau nu are dreptate un președinte al tuturor românilor să certe, să facă cu ou și cu oțet, sau, cu o expresie tipică de presă românească, să dea de pământ cu un partid politic parlamentar? Adică, îi oferă sau nu îi oferă acel partid suficiente argumente Președintelui României ca să se poată lua de el?

Lămurirea acestui aspect presupune să înțelegem că, din perspectivă constituțională, Președintele României veghează la buna funcționare a autorităților publice și nu la buna funcționare a partidelor politice.

Așa că președintele se poate duce în ședințe de Guvern sau de Consiliu Superior al Magistraturii, pe care le și prezidează, ori în ședința camerelor reunite ale Parlamentului, căruia i se poate adresa la cerere, și să spună acolo ce rezultă din veghea sa asupra bunei funcționări a acestor autorități publice, precum și din modul în care acestea respectă Constituția României (pentru că, da, constituțional vorbind, doar Președintele României are treabă cu respectarea Constituției și nu curtenii constituționali).

Dacă președintele observă disfuncții în activitatea autorităților publice și/sau în respectarea Constituției, datorate vreunui partid politic anume, atunci poate cere imperativ acelei autorități publice afectate să ia măsurile obligatorii pentru ca partidul politic din componența sa să nu mai iște disfuncțiile sau nerespectările ălea.

Dar există și situația în care un partid politic certabil prezidențial domină, controlează sau este simplu majoritar în Parlament sau în Guvern și atunci degeaba l-ar cere Președintele României Parlamentului sau Guvernului să își dreagă disfuncțiile, când este evident că nu de prost, de neatent sau de nepriceput face partidul certabil prezidențial ceea ce face cu ele.

Doar că soluția la această situație, întâlnită la noi mai ales în mandatele actualului Președinte al României, nu este certarea în fața publicului a acelui partid disfuncționalizant, ci lansarea unei dezbateri publice, prin care mai ales susținătorii acelui partid să fie lămuriți, cu argumente și cu răbdare, că partidul lor a iscat probleme de funcționalitate în Guvern sau Parlament, probleme ce afectează întregul popor suveran.

Dezbatere care, dacă este corectă și convingătoare, va face ca partidul certabil să fie pus la punct de propriul său electorat. Ceea ce e cu totul altceva decât munca de partid făcută de președinte, din exteriorul partidului, prin monologuri de presă.