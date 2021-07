Fostul sef al Postei Romane, liberalul Horia Grigorescu, a afirmat, marti seara, ca a gasit o companie "profund rosie" la preluarea mandatului, iar dupa un an si sase luni vorbim despre "o companie care gandeste, vibreaza si respira liberal". In replica, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman, afirma ca orice companie de stat trebuie sa aiba conducere desemnata prin concurs. "Un director de institutie care raspunde la telefon unui sef de la partid nu va putea face management performant", afirma Teleman.

Horia Grigorescu a vorbit, marti seara, la alegerile din cadrul filialei Sector 4 a PNL despre mandatul sau la Posta Romana.

"Vreau sa va spun ca, in momentul in care am patruns in acea companie, era profund rosie. Daca erau 20% liberali era bine. Vreau sa va spun acum cu mandrie, dupa un an si sase luni, cat am fost parte din acea companie, ca azi vorbim de o companie care gandeste, vibreaza si respira liberal. Cum? Prin reformele pe care le-am facut, prin daruirea si dedicarea zi de zi. Asta trebuie sa facem in tot ce inseamna conducerea si viata partidului nostru", a declarat Horia Grigorescu.

In replica, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman, afirma ca orice companie de stat trebuie sa aiba conducere desemnata prin concurs.

"Posta Romana precum si alte institutii de stat trebuie sa aiba conduceri desemnate prin concurs. Trebuie sa respire aerul managementului orientat spre performanta nu al cardasiilor de partid. Un director de institutie care raspunde la telefon unui sef de la partid nu va putea face management performant", a scris ministrul, marti seara, pe Facebook.

Horia Grigorescu a anuntat, in 11 iunie, ca pleaca de la conducerea Postei Romane, spunand ca a simtit nevoia unei noi provocari profesionale in zona de business si juridica.

Valentin Stefan l-a inlocuit in functie.