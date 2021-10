Cine este Nicolae Ciucă, nominalizarea lui Iohannis pentru funcția de premier. Decorat de militarii americani, cu realizări pe cele mai importante fronturi. Averea generalului

Premierul desemnat Nicolae Ciucă are mai multe realizări marcante FOTO Facebook / Nicolae Ciucă

Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, 21 octombrie, că l-a nominalizat pe generalul în rezervă Nicolae Ciucă pentru funcția de premier, ca urmare a consultărilor pe care le-a avut cu partidele politice. Cunoscut și ca „generalul deșertului, Ciucă a mai ocupat această funcție interimar anul trecut, după demisia lui Ludovic Orban.



Născut pe 7 februarie 1967 în localitatea Pleniţa, judeţul Dolj, Nicolae Ciucă a absolvit Liceul Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, în 1985, iar apoi Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” de la Sibiu, în 1988. Potrivit MApN, între 1993-1995, Ciucă a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare, specialitatea Arme Întrunite. În 2003 obţine titlul de doctor în ştiinţe militare, iar mai apoi urmează o serie de cursuri militare în SUA.

Ads

Timp de un an, între 1996 și 1997, Ciucă a fost ofițer de stat major în cadrul UNAVEM III, Angola, după care, între 1997 și 1998 a fost ofiţer de stat major în Biroul operaţii şi pregătire pentru luptă, Brigada 2 Mecanizată „Rovine”, Craiova. Mai apoi, Ciucă a fost comandant al Componentei Terestre la Exerciţiul multinaţional „Blue Danube 2000”; noiembrie 1998 – februarie 2001 – şef de stat major al Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, Craiova.

Cum a devenit Ciucă „generalul deșertului”

Cariera lui Ciucă s-a remarcat în special în perioada 2001 - 2004, când acesta a fost comandantul Batalionului 26 Infanterie (cunoscut și drept Scorpionii Roșii), cu care a participat la Misiunea Enduring Freedom I, Afganistan (2002-2003) și Antica Babilonia, Irak (2004). Premierul desemnat a fost unul dintre puținii generali români care au condus personal o misiune de luptă (14-15 mai 2004, lupta pentru podul peste Eufrat în Irak), confruntare care avea să-i aducă porecla de „general al deșertului”. Aceeași bătălie a marcat și prima confruntare la care soldații români au fost combatanți activi după al Doilea Război Mondial.

Nicolae Ciucă a mai participat la misiuni pe cele mai importante fronturi de operațiuni din străinătate și a participat la numeroase exerciții militare în în Bosnia și Herțegovina, Afganistan și Irak. Pentru rezultatele sale, „generalul deșertului” a fost primit cu numeroase distincţii şi decoraţii, unele dintre acestea oferite de către partenerii americani - Medalia pentru Merit, SUA, şi Medalia de Onoare a Forţelor pentru Operaţii Speciale ale Statelor Unite ale Americii.

Acesta a mai primit și Semnul Onorific în Serviciul Patriei, XV, XX, Medalia ONU pentru misiunea UNAVEM III, Emblema de Onoare a Armatei României și Emblema de Onoare a Statului Major al Forțelor Terestre.

La al doilea mandat de premier

Nicolae Ciucă s-a înscris în PNL în octombrie anul trecut, iar la alegerile parlamentare a deschis lista senatorilor liberali din Dolj. În decembrie 2020, „generalul deșertului” a fost numit premier interimar după ce Ludovic Orban a demisionat din funcție ca urmare a rezultatului slab obținut de PNL la parlamentare, dar și pentru a face cale liberă unui nou premier agreat de coaliția de guvernare.

Ads

Ciucă este considerat a fi fidel vizavi de președintele Klaus Iohannis, și a fost în cărți anul trecut pentru funcția de premier deplin. În 2015, Ciucă a fost centrul unui scandal politic după ce Gabriel Leș, ministrul Apărării de la acea vreme, a încercat să-l schimbe pe Ciucă din funcția de șef al Statului Major General al Armatei. Șeful Statului i-a prelungit cu un an mandatul lui Ciucă, prin decret, care a fost contestat apoi de Leș în Justiție. Instanța a da însă dreptate „generalului deșertului”.

Averea lui Ciucă

Potrivit declaraţiei de avere a lui Nicolae Ciucă, acesta deține două terenuri, unul în comuna Pelești, județul Dolj, care are 2800 de metri pătrați și unul în Ilfov, de aproape 600 de metri pătrați. Generalul locuiește în comuna Baloteşti, judeţul Ilfov, într-o casă construită în 2017, care 230 metri pătrați. Premierul desemnat mai deține o Toyota Corolla şi un RAV4, are în conturile bancare 190.000 de lei (38.000 euro). În paralel, Ciucă are și 230.000 de lei (46.500 euro) datorii la bănci.

Ads

La capitolul venituri, „generalul deșertului” a primit anul trecut o indemnizație de la MApN în valoare de 168.000 lei (34.000 euro), la care se adaugă pensia specială, de la aceeași instituție, care a însumat, în 2020, 215.800 de lei (43.500 euro). Soția premierului desemnat a primit de la aceeași instituție o pensie de aproape 60.000 de lei (12.000 euro).

Deși nu apare în declarația de avere, la veniturile lui Ciucă pe 2021 se adaugă și salariul de ministru, care, până la începutul lunii iunie, când a fost interzis cumulul pensie-salariu, i-a adus câte 29.325 de lei (6.000 euro) pe lună.